Ohtlikud ristmikud muudetakse ohutumaks (1)

Neljapäev, 17. august 2017.



Autor: Ardo Vahter Neljapäev, 17. august 2017. Foto: Tambet Allik Kuressaarest Pihtla poole sõites jäävad silma Mereranna tee ristmikul toimuvad teetööd ning kollane plakat, millel seisab, et tegemist on ohtliku ristmiku likvideerimisega. Meie Maa tundis huvi, millega täpsemalt tegu ja kui ohtlik siis antud ristmik ikkagi on.



Maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Toomas Magus: „Meie nimetame seda Marientali liiklusohtlikuks ristmikuks, jah. Käesoleval aastal valmib esimene etapp, mille käigus tuuakse Mereranna tee täisnurga all Pihtla tee peale välja ja valmib jalakäijate ülekäigurada, et inimesed saaksid kergliiklusteelt ohutult üle tee. Samuti tuuakse Sinilille bussipeatus ristmikule lähemale ning ristmik valgustatakse. Tööde teise etapina valmib tuleval aastal 600 meetrit kergliiklusteed Mereranna korterelamute juurde.“



Miks ja mille alusel loetakse ristmikku ohtlikuks, Magus otseselt öelda ei osanud.

„Ilmselt on ta meil maanteeameti liiklusohutusosakonna analüüsidest läbi käinud. Ka teine ohtlik ristmik on praegu ehitamisel, nimelt Mustjala-Silla ristmik, kus paar aastat tagasi toimus hukkunuga liiklusõnnetus.



Marientali ristmiku teeb ohtlikuks see, et kergliiklusteed on seal valmis ehitatud, aga inimestel ei olnud sealt võimalik ohutult mööda pääseda, kuna Mereranna tee tuleb Pihtla teele teravnurga all peale. See küsimus tõstatati vist ka maakonna liikluskomisjonis,“ meenutas Magus.



Magus lisas, et liikluses juhtub pahatihti nii, et just hea nähtavusega ristmikul muutuvad juhid hooletuks, jätavad seetõttu midagi kahe silma vahele ja see ongi kõige ohtlikum.



„Võib-olla tõesti ei peaks konkreetset ristmikku nimetama ohtlikuks, eks see sõna on mulle endalegi sõites silma jäänud, aga jalakäijatele ei olnud seal seni tagatud korrektset ülekäiku. Ma olen ise näinud, kuidas üks noor naisterahvas kahe lapsega läks sealt üle nii, et üks laps oli vankris ja teine käekõrval; ta jättis ühe lapse teisele poole teed, viis vankri üle ja siis tuli teisele järgi. Selline asi on igal juhul ohtlik, et laps jääb üksi tee äärde, mine tea, mis lapse mõttes võib olla,“ rääkis Magus.



Maanteeameti liiklusohutuse osakonna peaspetsialist Reigo Ude ütles, et enam ei ole konkreetseid kriteeriume, mille järgi ristmik liigitatakse ohtlikuks.

