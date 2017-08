Uudised

Toidupank vajab jätkamiseks suuremat toetust

Neljapäev, 17. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 17. august 2017. Toidupanga koordinaator Alur Õunpuu pöördus Kuressaare linna ja SOL-i poole, et saada tegevuse jätkamiseks täiendavat toetust. Nimelt sai toidupank ruumide rentnikult allakirjutamiseks uue rendilepingu pikendamise lisa, kus laopinna ruutmeetri hind on tõusnud 0,75 eurot. Praeguse 1,75 euro asemel tuleb pinna eest maksma hakata 2,50. Ruutmeetreid on toidupangal kokku 117.



Varasema 205 euro eest tuleb kalendrikuus maksma hakata 293eurot. Pind kuulub eraisikule.



Hetkel ei ole Õunpuu sõnul rendilepingut allkirjastatud, kuna puuduvad vahendid üürisumma tasumiseks.



„Linnavalitsus pole otsust veel teinud, kuid üldine seisukoht on Toidupanka toetada, sest nende teenus on väga vajalik,“ tõdes linna sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe.



Seoses sellega, et mõni aeg tagasi murti Toidupanka sisse ja viidi ära suures koguses sealihakonserve, soovib Toidupank tulevikus hakata tegema koostööd ka mõne turvafirmaga, mille tarbeks plaanib lähiajal võtta hinnapakkumise. Varasema 205 euro eest tuleb kalendrikuus maksma hakata 293eurot. Pind kuulub eraisikule.Hetkel ei ole Õunpuu sõnul rendilepingut allkirjastatud, kuna puuduvad vahendid üürisumma tasumiseks.„Linnavalitsus pole otsust veel teinud, kuid üldine seisukoht on Toidupanka toetada, sest nende teenus on väga vajalik,“ tõdes linna sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe.Seoses sellega, et mõni aeg tagasi murti Toidupanka sisse ja viidi ära suures koguses sealihakonserve, soovib Toidupank tulevikus hakata tegema koostööd ka mõne turvafirmaga, mille tarbeks plaanib lähiajal võtta hinnapakkumise.

Veel artikleid samast teemast »