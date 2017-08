Uudised

Pargi lasteaia direktoriks valiti Kai Jürlau

Neljapäev, 17. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ilona Vapper Neljapäev, 17. august 2017. Pargi lasteaia uus direktor on kauaaegne lasteaiaõpetaja Kai Jürlau. Foto: erakogu Pargi lasteaia direktoriks valiti nelja kandidaadi hulgast Kai Jürlau, kes on töötanud 30 aastat lasteaiaõpetajana, sellest kümme aastat Pargi lasteaias.



Linnapea Madis Kallase sõnul olid kõik kandidaadid väga tugevad ja komisjonil oli lõplikku valikut teha äärmiselt raske.



„Kai Jürlau olulise tugevusena toon esile, et ta on Pargi lasteaia vanemõpetajana sealse eluoluga hästi kursis ja olukorras, kus lasteaial seisavad ees olulised muutused nii hoone kui ka rühmade arvu suurendamise osas, on see väga tugev argument,“ selgitas Kallas.



Kai Jürlau on lõpetanud Tallinna pedagoogilise kooli ja omandanud Tallinna ülikoolis haridusteaduse bakalaureusekraadi alushariduse pedagoogi erialal.

„Kannan edasi samu ideid, mis eksisteerisid endise direktori Riina Saare ajal,“ sõnas Jürlau. „Katsume edasi liikuda samas rütmis ja vaadata, mida elu juurde toob,“ lisas ta.



Pargi lasteaiale on oluline looduslähedus ja õuesõpe. „Kasutame ära oma looduskeskkonda, kuulame uusi tuuli ja võtame sellest väärtusliku,“ nentis Jürlau. Lasteaed väärtustab ka kampaaniat „Kiusamisest vabaks!“.



Lapsed panevad Jürlau tegutsema. Veidi jääb endine lasteaiaõpetaja ka oma eelmist tööd igatsema, kuid ta usub, et lastega puutub ta siiski ka edaspidi palju kokku. „Meie anname lastele ning nemad annavad meile tohutult vastu, tore on vaadata nende arengut,“ selgitas Jürlau, miks talle meeldib lastega töötada.

Pargi lasteaia senine direktor Riina Saar alustas 1. augustist tööd Pihtla lasteaed-algkooli juhatajana, kuhu osutus konkursi korras valituks. Linnapea Madis Kallase sõnul olid kõik kandidaadid väga tugevad ja komisjonil oli lõplikku valikut teha äärmiselt raske.„Kai Jürlau olulise tugevusena toon esile, et ta on Pargi lasteaia vanemõpetajana sealse eluoluga hästi kursis ja olukorras, kus lasteaial seisavad ees olulised muutused nii hoone kui ka rühmade arvu suurendamise osas, on see väga tugev argument,“ selgitas Kallas.Kai Jürlau on lõpetanud Tallinna pedagoogilise kooli ja omandanud Tallinna ülikoolis haridusteaduse bakalaureusekraadi alushariduse pedagoogi erialal.„Kannan edasi samu ideid, mis eksisteerisid endise direktori Riina Saare ajal,“ sõnas Jürlau. „Katsume edasi liikuda samas rütmis ja vaadata, mida elu juurde toob,“ lisas ta.Pargi lasteaiale on oluline looduslähedus ja õuesõpe. „Kasutame ära oma looduskeskkonda, kuulame uusi tuuli ja võtame sellest väärtusliku,“ nentis Jürlau. Lasteaed väärtustab ka kampaaniat „Kiusamisest vabaks!“.Lapsed panevad Jürlau tegutsema. Veidi jääb endine lasteaiaõpetaja ka oma eelmist tööd igatsema, kuid ta usub, et lastega puutub ta siiski ka edaspidi palju kokku. „Meie anname lastele ning nemad annavad meile tohutult vastu, tore on vaadata nende arengut,“ selgitas Jürlau, miks talle meeldib lastega töötada.Pargi lasteaia senine direktor Riina Saar alustas 1. augustist tööd Pihtla lasteaed-algkooli juhatajana, kuhu osutus konkursi korras valituks.

Veel artikleid samast teemast »