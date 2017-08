Uudised

Jalgrattur sai liiklusõnnetuses vigastada

Neljapäev, 17. august 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 17. august 2017. Foto on illustreeriv. Eile hommikul poole üheksa ajal toimus Kuressaares liiklusõnnetus, mille tulemusena sai jalgratast juhtinud naisterahvas vigastada.



Õnnetuse tagajärjel sai vigastada jalgratast juhtinud naine, kes toimetati haiglasse. „Mõlemad liiklusõnnetuses osalenud juhid olid kained, nähtavus ja ilmastikuolud head,“ edastas Raidla. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristi Raidla kinnitas, et eile hommikul kell 8.32 toimus Kuressaares Talve ja Kaevu tänavate ristmikul liiklusõnnetus, kus 46-aastane rollerautot juhtinud naine ei andnud teed peateel liikuvale eesõigust omavale 58-aastasele jalgratturile.Õnnetuse tagajärjel sai vigastada jalgratast juhtinud naine, kes toimetati haiglasse. „Mõlemad liiklusõnnetuses osalenud juhid olid kained, nähtavus ja ilmastikuolud head,“ edastas Raidla.

