Prooviabielu-Liisa peksjad mõisteti tingimisi vangi

Neljapäev, 17. august 2017.



Autor: MM Neljapäev, 17. august 2017. Liisa Kuusmaa. FOTO: erakogu Tõsielusaatest tuntud Saaremaa neiu Liisa Kuusmaa, kes juhusliku kamba poolt läbi peksti, ütles peksjate karistusest kuuldes, et kõige enam kardab ta nende kättemaksu.



„Arvasin, et karistus saab olema suurem, aga samas eks nii peab olema, kui selliselt otsustati,“ ütles neiu Postimehele.



Harju maakohus mõistis eile tingimisi vangi Svetlana ja Andrei, keda süüdistati tõsielusaatest „Prooviabielu“ tuntud Liisa peksmises. Svetlana (30) mõisteti süüdi avaliku korra raskes rikkumises ja tema karistuseks määrati 10 kuud vangistust. Seda aga ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane aasta jooksul toime uut kuritegu.



Andrei (38) süüdistus aga ei hõlmanud vaid üht kuriteoepisoodi. Kaks nädalat pärast tõsielustaari peksmist lasi ta uuesti rusikad käiku. Sedakorda oli ohvriks meesterahvas. Kokkuleppe kohaselt tunnistati Andrei mõlemas episoodis süüdi ja tema karistuseks määrati ühe aasta ja kuue kuu pikkune vangistus. Karistust ei pöörata täitmisele, kui mees ei pane aasta ja kaheksa kuu jooksul toime uut kuritegu.



Ohver Liisa kardab enda ta kõige enam seda, et peksjad otsivad ta üles. „Nad elavad mulle väga lähedal ja kardan tõesti, et tulevad ja otsivad mu üles,“ nendib ohver.



Rusikakangelased peavad Liisale vastavalt rahuldatud tsiviilhagile tasuma kumbi 74,44 eurot. Liisa sõnul nõudis ta vaid rikutud jope kinni maksmist. „Ma ei julgenud midagi enamat neilt nõuda,“ ütleb Liisa nõuet kommenteerides.



