Eesti esimene trühvlikasvandus paikneb Saaremaal

Neljapäev, 17. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Neljapäev, 17. august 2017. Karmo Kalda trühvliistanduses on ligi 500 trühvlipuud. Foto: Andras Kralla Karmo Kalda lõi Eesti esimese trühvliistanduse Saaremaale 2008. aastal. Saaki saab korjama hakata alles aastate pärast.



„Alguses ma isegi ei teadnud, mis on trühvel. Olin vaid kuulnud, et kuningad sõid seda,“ nentis Kalda. Mehel oli Saaremaal seisev maalapp olemas ning kui tuli välja, et mullastiku näitajad on trühvlikasvatuseks sobivad, otsustaski mees asjaga tegelema hakata.



Kuigi Kalda vanavanemad on Saaremaalt pärit, ei seo teda siinse saarega peale maalapi eriti midagi. Kalda ostis maatüki seepärast, et ühel hetkel pakuti seda talle odavalt.



Esimesed 500 nakatanud puud, mis Kalda ostis, olid valest liigist ning Eestis need erilist saaki tootma ei hakka. Trühvlikasvataja soovis osta suvitrühvli liiki puid ehk Tuber aestivum’i, kuid sai hoopis musta trühvli liigi ehk Tuber melanosporum’i.



Trühvlikasvatus on õnnemäng



26 puud ostis Kalda veel Prantsusmaalt, kuid ka need ei kohane eriti siinse kliimaga. 3 aastat tagasi õnnestus Kaldal endal puid nakatama hakata ning kokku on tema istanduses umbes 500 trühvlipuud, millest mõned üksikud on Prantsusmaalt, 350 Tuber melanosporum’id ehk vale liigi puud ning ülejäänud Kalda enda nakatatud.



Gotlandil olevat must trühvel siiski saaki andnud, seega hoiab ka Kalda vale liigi puid veel alles.



Esmalt on trühvlikasvatuses olulised mulla tingimused. „Kui need õiged pole, siis ei tule ka mingit saaki,“ tõdes Kalda. Järgmiseks on tähtis mulla niiskustase. Esimestel aastatel peab tegema ka umbrohutõrjet. Kui kõik need tingimused on täidetud, hakkab alles puude nakatamine.



Trühvlikasvatus on suuresti õnnemäng. Vähemalt seitse aastat kulub puude nakatamisest esimese trühvlisaagini.



„Andmed on väga varieeruvad – kuna trühvlite kasvatamine sõltub nii paljudest teguritest, ei või iial teada, millal puud saaki tootma hakkavad,“ nentis Kalda ja lisas, et trühvleid võib saada seitse aastat pärast nakatamist, kuid kindel pole ka see, kas puud üldse saaki tootma hakkavad.



Trühvlikoer leidis trühvleid



Trühvliistanduse rajamine suuri ajalisi ning rahalisi investeeringuid ei vaja. „Aastase suvitrühvliga nakatatud tamme hind ületab Rootsist tellides 30 eurot,“ vahendab Äripäev trühvlite teemal magistritöö kirjutanud Eveli Otsingu sõnu.

Trühvliistandus vajab ka trühvlikoera, kes viljakehad üles leiaks ning seejärel omanikule nendest märku annaks. Eelmisel aastal oli ka Kaldal trühvlite otsimiseks spetsiaalse väljaõpetuse saanud trühvlikoer. Kalda tõdes aga kurbusega, et koer on nüüdseks elavate nimekirjast lahkunud. „Reedel leidsime koeraga trühvleid ja pühapäeval jäi ta auto alla,“ kirjeldas Kalda eelmisel aastal aset leidnud õnnetut olukorda. Varsti hakkab Kalda aga uut koera välja õpetama ning treenimisprotsess sarnaneb mehe sõnul narkokoerte koolitamisega.

„Trühvlikasvatus ei ole minu jaoks äriprojekt, vaid hobi,“ sõnas majandusharidusega Kalda, kes igapäevaselt ravimifirmas töötab. Aastas kulutab mees hobile umbes nädala.



Tootmisprotsessi Kalda enne esimese saagi saamist paika ei pane. Suvitrühvlite kilohind ulatub 300 eurost tuhande euroni. Teadmisi trühvlite kasvatamiseks omandab Kalda erinevate inimestega kohtudes ning kirjandust uurides.



