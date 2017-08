Uudised

Maavalitsus pidas taas 100. sünnipäeva (1)

Kolmapäev, 16. august 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 16. august 2017. Foto: Valmar Voolaid Esmaspäeval tähistati Saare maavalitsuses asutuse sajandat sünnipäeva – seda seoses maakonna omavalitsusorgani, Saare maakonnanõukogu esmase kokkutulemisega 1917. aasta 14. augustil. Majasiseselt tähistati 100. aasta juubelit ka tänavu 21. märtsil. Siis polnud aga tegu mitte maavalitsuse tegeliku sünnipäevaga, vaid esialgse maavalitsemise mõtte arendamise esimese sammuga.



„Määrus tuli välja 12. aprillil 1917. Saaremaal jõuti püsiva maakonnanõukogu valimiseni alles 16. augustil,“ nentis Saaremaa muusemi direktor Endel Püüa.

Saksa okupatsiooniga 13. oktoobril maavalitsuse tegevus katkes. Sakslastelt võeti aga Saaremaal võim üle 18. novembril 1918. Siis kutsuti sama valitsus kokku, mis tegutses 1921. aastani.



Tegelikult oli tänavu põhjust koguni kümnel maavalitsusel 100. sünnipäeva tähistada, kuid Saare maavalitsus oli viimane, mis 1917. aastal loodi, vahendas „Aktuaalne kaamera“.



„Üks saadik, kes oli maakonnanõukogu valijamees, Hellamaa preester Aleksei Hallik, oli saatnud kubermanguvalitsusse kaebekirja, et valimiste ajal on tehtud valimispropagandat. Ja kubermangu valitsus otsustas Saaremaa valimised tühistada,“ märkis Püüa.



