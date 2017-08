Uudised

STÜ toetab erivajadustega töötajate palkamist (1)

Kolmapäev, 16. august 2017.



Autor: Ardo Vahter Kolmapäev, 16. august 2017. Kalle Koov. FOTO: Valmar Voolaid Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE kuulutasid eile välja tööandjate ühisuse, kuhu kuuluvad tööandjad lubavad kohelda vähenenud töövõimega inimesi võrdselt kõigi teiste tööle kandideerijate ja töötajatega.



Algatusega liitunud Saaremaa Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Kalle Koov ütles Meie Maale, et neil töötab mitmeid vähenenud töövõimega inimesi.

“Me oleme alati pakkunud tööd vähenenud töövõimega inimestele. Põhiline on tahe töötada ning see, et inimene saaks tööülesannetega hakkama kujul, mis on vastuvõetav meile ja kollektiivile, kus ta töötab.”



„Saaremaa Tarbijate Ühistus töötavad vähenenud töövõimega inimesed on kõik väga tublid ja toimekad. Nagu kõikjal, on ka meil halbu ja häid kogemusi, kuid pigem kerkivad esile ikka positiivsed,“ lisas Koov.



Tema sõnul ei pruugi vähenenud töövõime sugugi tähendada, et inimene teeb vähem tööd kui teised. „Näiteks on inimesel kuulmiskahjustus ja ta kasutab kuuldeaparaati – see ei takista teda ju teistega võrdselt töötamast. Kõik oleneb ikkagi töö iseloomust, sellest kui palju on vaja kliendiga suhelda ja nii edasi, see on alati individuaalne ja töökohaspetsiifiline,“ selgitas Koov.



Algatusega on liitunud ka Rimi Eesti Food AS, ISS Eesti AS, Selver AS, SOL Baltics OÜ, Coca-Cola HBC Eesti AS, Eesti Töötukassa, OÜ Kontaktikeskus, Svarmil AS, Baltic Restaurants Estonia AS, Estover OÜ ja Tallinna Kaubamaja Grupp.



