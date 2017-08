Uudised

Eerik Haameri tamm sai infotahvli

Kolmapäev, 16. august 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 16. august 2017. Foto: erakogu Loode Tammikus avati eile Eesti maalikunstnik Eerik Haameri (17. veebruar 1908 Kuressaare – 4. november 1994) mäletuseks infotahvel. Tammele infotahvli paigaldamine sai teoks Enda Naabri ja Leo Filippovi eestvedamisel. Infotahvli tegemist toetas Lääne-Saare vald.



Haamer on loonud ilmeka tüübistikuga eepilisi olustikumaale Eesti, Rootsi ja Norra kalurite elust. Jäädvustades peamiselt Saaremaa ja Ruhnu rannarahva argielu, keskendus Haamer tõsistele ja traagilistele teemadele. 1944. aastal Rootsi lahkunud kunstnik on öelnud: "Kusagil ei ole taevas nii kõrge ja inimene nii maalähedane kui Saaremaal."

