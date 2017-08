Uudised

Taritu 25. perespordipäev kujunes rahvarohkeks

Kolmapäev, 16. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Urve Vakker Kolmapäev, 16. august 2017. Tublid sportlased: päevast said teiste seas osa Kristofer Kaal ja Kristin Siiner. FOTO: Sirli Salong Läinud pühapäeval toimus Taritus traditsiooniline perespordipäev, millest võttis osa ligi 30 täiskasvanut ja 50 last.



Pärast lipu heiskamist tänati perepäevana mõeldud spordipäeva idee algatajat ja aastaid eestvedajana tegutsenud Heino Lahte. Taritu Arenguseltsi juhatuse esimees Ants Jõgi kinkis mehele Tiit Karuksi raamatu „101 Eesti spordilugu“.



Paar lühiajalist vihmasabinat ei vähendanud kohaletulnute tegutsemislusti ning kuigi kõige rohkem tegevust pakuti lastele, jätkus piisavalt toimetamist nii emadele-isadele kui ka vanaemadele-vanaisadele.



Noorimas, kuni kolmeaastaste vanusegrupis võistlesid vapralt Romet Martin, Voldemar Põld ja Orm Hindrik Hoogand ning kõige vanem osavõtja oli Heino Laht.



Põhirõhk oli pandud individuaalaladele ja mõõtu sai võtta kokku 11 alal, millest enamus on aastate jooksul kujunenud traditsiooniliseks. Nii hüpati hoota kaugust, joosti, visati mitmel moel täpsust, tõugati kuuli jne.



Uudsemate aladena olid kavas kalapüük, lendav taldrik ja turbooda. Suurim konkurents oli noole- ja korvpallivisetes, rohkesti põnevust pakkus kalapüük.

Päeva lõpetasid kaks võistkondlikku ala, millest esimeses tuli näidata osavust naelapea tabamises ja teises korvpallivisetes.



Osalejad said lõunaks maitsvat suppi ja päeva lõppedes jagati kõigile ka jäätist. Toredat sportlikku päeva jäävad meenutama autasuks saadud diplomid. Pärast lipu heiskamist tänati perepäevana mõeldud spordipäeva idee algatajat ja aastaid eestvedajana tegutsenud Heino Lahte. Taritu Arenguseltsi juhatuse esimees Ants Jõgi kinkis mehele Tiit Karuksi raamatu „101 Eesti spordilugu“.Paar lühiajalist vihmasabinat ei vähendanud kohaletulnute tegutsemislusti ning kuigi kõige rohkem tegevust pakuti lastele, jätkus piisavalt toimetamist nii emadele-isadele kui ka vanaemadele-vanaisadele.Noorimas, kuni kolmeaastaste vanusegrupis võistlesid vapralt Romet Martin, Voldemar Põld ja Orm Hindrik Hoogand ning kõige vanem osavõtja oli Heino Laht.Põhirõhk oli pandud individuaalaladele ja mõõtu sai võtta kokku 11 alal, millest enamus on aastate jooksul kujunenud traditsiooniliseks. Nii hüpati hoota kaugust, joosti, visati mitmel moel täpsust, tõugati kuuli jne.Uudsemate aladena olid kavas kalapüük, lendav taldrik ja turbooda. Suurim konkurents oli noole- ja korvpallivisetes, rohkesti põnevust pakkus kalapüük.Päeva lõpetasid kaks võistkondlikku ala, millest esimeses tuli näidata osavust naelapea tabamises ja teises korvpallivisetes.Osalejad said lõunaks maitsvat suppi ja päeva lõppedes jagati kõigile ka jäätist. Toredat sportlikku päeva jäävad meenutama autasuks saadud diplomid.

Veel artikleid samast teemast »