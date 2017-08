Uudised

Üks praam Kuivastu-Virtsu vahel vähem

Kolmapäev, 16. august 2017.



Eelmise nädalavahetusega lõppes periood, mil Virtsu-Kuivastu liinil liiklesid kolm parvlaeva. Edaspidi teenindavad liini kaks laeva: Tõll ja Piret, teatas TS Laevad eile.



Laevafirma palub reisijatel võimalusel soetada piletid eelmüügist praamid.ee e-keskkonnas. „Järgnevateks nädalavahetusteks on Virtsu-Kuivastu liinil veel hulganisti piletid saadaval,“ märkis ettevõte. Laevade sõiduplaanid on nähtavad praamid.ee veebilehel ning piletite eelmüük avatud kuni 15. oktoobrini.



Parvlaev Hiiumaa teenindab alates 1. augustist Rohuküla-Heltermaa liini, asendades seal parvlaeva Tiiu. „Hiiumaa on TS Laevad kasutuses kuni septembrikuu lõpuni," lausus Meie Maale TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro.

