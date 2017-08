Uudised

Juulis sündis saarele 33 last (2)

Teisipäev, 15. august 2017.



Autor: MM Teisipäev, 15. august 2017. Foto on illustreeriv. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel sündis juulis Eestis kokku 1240 last, neist 585 tüdrukut ja 655 poissi. Saare maakonnas sündis 33 ilmakodanikku.



Kaksikuid registreeriti 17 paari, neist üheksa paari poisse, viis paari tüdrukuid ja kolm segapaari, teatas siseministeerium. Juulis registreeriti ka ühed tüdrukute nelikud ja ühed segakolmikud.



Juulis olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Eliise (14), Arabella, Maria, Sofia (7), Adeele, Arina, Emma, Kertu, Lenna, Mia ja Polina (6). Poistele pandi enim nimeks Artjom (11), Artur (9), Hugo, Maksim, Robert ja Robin (8). Kaksikuid registreeriti 17 paari, neist üheksa paari poisse, viis paari tüdrukuid ja kolm segapaari, teatas siseministeerium. Juulis registreeriti ka ühed tüdrukute nelikud ja ühed segakolmikud.Juulis olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Eliise (14), Arabella, Maria, Sofia (7), Adeele, Arina, Emma, Kertu, Lenna, Mia ja Polina (6). Poistele pandi enim nimeks Artjom (11), Artur (9), Hugo, Maksim, Robert ja Robin (8).

