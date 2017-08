Uudised

Alanud nädalal püsib soe ilm

Teisipäev, 15. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 15. august 2017. Foto on illustreeriv. Ilmateenistuse andmeil püsib alanud nädalal soe ilm, kuid kohati võib esineda ka vihmahooge. Teisipäeva jätkub kõrgrõhkkonna tugevnemine. Öö on selge, päev üksikute pilverünkadega, aga ka sajuta. Läänekaare tuul vaibub. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal alla 10 kraadi, rannikul jääb 15 kraadi piiresse. Päeval tõuseb õhusoe veidi üle 20 kraadi, rannikul jääb paar kraadi madalamale.



Kolmapäev püsib kõrgrõhkkonna servas sajuta õhtuni, siis suureneb Saaremaal ja Hiiumaal vihma võimalus. Öö on rahulik, päeval tugevneb kagutuul. Sooja on öösel sisemaal 8–13, saartel kuni 17 kraadi. Päeval tuleb sooja 21–24, meretuulega rannikul kuni 20 kraadi. Neljapäeval ja reedel on oodata sooja 23–27, rannikul kuni 20 kraadi.



Nädalavahetuse kohta on prognoosmudelite prognoosarvutused väga vasturääkivad. Kui idapoolne kõrgrõhkkond jõulisemaks kujuneb, siis lisandub lõunavoolus sooja ning Eesti ilm on palav. Päevasoe kerkib üle 25, mõnel pool 30 kraadi ligi. Eesti kesk- ja idaosas on siis ilm laialdaselt päikeseline. Lääne-Eestisse võib aga Läänemere poolt survet avaldav madalrõhulohk aeg-ajalt sajupilvi tuua, on äikeseoht. Kolmapäev püsib kõrgrõhkkonna servas sajuta õhtuni, siis suureneb Saaremaal ja Hiiumaal vihma võimalus. Öö on rahulik, päeval tugevneb kagutuul. Sooja on öösel sisemaal 8–13, saartel kuni 17 kraadi. Päeval tuleb sooja 21–24, meretuulega rannikul kuni 20 kraadi. Neljapäeval ja reedel on oodata sooja 23–27, rannikul kuni 20 kraadi.Nädalavahetuse kohta on prognoosmudelite prognoosarvutused väga vasturääkivad. Kui idapoolne kõrgrõhkkond jõulisemaks kujuneb, siis lisandub lõunavoolus sooja ning Eesti ilm on palav. Päevasoe kerkib üle 25, mõnel pool 30 kraadi ligi. Eesti kesk- ja idaosas on siis ilm laialdaselt päikeseline. Lääne-Eestisse võib aga Läänemere poolt survet avaldav madalrõhulohk aeg-ajalt sajupilvi tuua, on äikeseoht.

Veel artikleid samast teemast »