Hoovikohvikud pakkusid igale maitsele midagi

Teisipäev, 15. august 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Teisipäev, 15. august 2017. Aadressil Võidu 51 ootas külastajaid valge kaminakohvik. Vasakult Marili Niits, Juta Valge ja Maria Alas. Fotod: erakogu Laupäeval oli Orissaare vallas esmakordselt hoovikohvikute päev, kus oma uksed avasid mitmed erinevad kohvikud. Kokku oli registreeritud kolmteist kohta.



„Korraldajana jäin ma päevaga väga rahule,“ ütles ettevõtmise üks eestvedajaid Merlika Loo, lisades, et osalejaid oli rohkem kui ta julges loota.

Alevisiseseid hoovikohvikuid külastas ca kolmsada inimest kohviku kohta ning väljaspool alevit kuni sada inimest. „Ilm muidugi soosis meie üritust väga ja tänu sellele kindlasti ka palju rahvast liikvel oli,“ rääkis korraldaja, kes ka ise enne külastajaid kõik kohvikud läbi käis. „Pean tunnistama, et minule meeldisid nad kõik. Menüüd olid igas kohas väga erinevad ja see tegigi asja põnevaks,“ kõneles ta, lisades, et pakuti igale maitsele midagi.



“Mitmes kohas sai väga toeka kõhutäie ja samuti oli kooke nii palju erinevaid, et silme eest võttis kirjuks. Olen suhelnud ka kõigi kohvikupidajatega ja tundub, et tuleb uuesti teha, sest inimestele väga meeldis see üritus ja emotsioonid on kõigil head. Mina olen valmis uuel aastal uuesti tegema ja siis juba ka veidi paremini, sest eks ikka õpitakse läbi kogemuste.“



Orissaares elav Juta Valge avas oma kodukohviku uksed ning kutsus kõiki külla valgesse kaminakohvikusse. „Meie jaoks oli see ettevõtmine väga vahva, sest kohvikusse sattusid kõik nii toredad inimesed,“ rääkis Juta, kinnitades, et neil on väga meeldivad emotsioonid. Juta pidas kohvikut koos kahe lapselapsega, Maria ja Mariliga. Kuna neil oli ka avatud külalisteraamat, siis teadis Juta öelda, et nende kohvikust käis läbi üle kahesaja inimese. „ Kindlasti ei oleks me osanud arvata, et nii palju inimesi tuleb,“ rääkis Juta, lisades, et neil hakkas juba enne kella 15 toit otsa saama. Ettevalmistatud oli 11 liitrit seljanka suppi ja sama palju kartuleid heeringaga, lisaks veel kümme ahjuplaadi kooki „Aga seda ma teadsin, et kui söök saab otsa, siis küpsetan pannkooke. Tainas oli külmkapis reservis mul,“ naeris ta.



Kaminakohvikus oli külastajaid üle Eesti, nii Tartust, Viljandist, Pärnust, Võrumaalt jm.



Aadressil Kitsas 6 koos tütre Maritiga kohvikut pidanud Marika Rauk ütles, et ka neil oli rahvast nii palju, et aina vooris. „Meil oli ettevõtmise algatajaks just tütar Marit, kes tuli Tartust spetsiaalselt selleks ajaks siia,“ rääkis Marika. Vanem tütar Piret oli küpsetanud leiva ning pakuti võileiba ja erinevaid küpsetisi. Näiteks rabarberi, õuna- ja Brita kooki, tassikooke, pirukaid. „Meil oli valikut küll, aga päris lõpuni ikka ei jätkunud,“ tähendas perenaine,

kinnitades samas, et ka nemad jäid üritusega väga rahule ning loodetavasti olid sama meelt ka nende kohviku kliendid. Seda, et kas nad on valmis ka tuleval aastal kampa lööma, arvas Marika, et kindlasti, kuid siis juba suurema personaliga. „Nüüd nägime ära, kuidas see käib. See oli täiesti uus kogemus.“



