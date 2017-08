Uudised

Mullutu-Loode kaitsealale ligipääs paraneb

Teisipäev, 15. august 2017.



Autor: Ardo Vahter Teisipäev, 15. august 2017. Projekti käigus rajatakse nii uusi teid, kui tehakse korda vanu, kokku ligi 12 kilomeetri ulatuses. Foto: Tambet Allik Viimasel ajal on paljudele silma jäänud tee-ehitustehnika Loode tammikus. RMK looduskaitsetalituse juht Kristo Kokk selgitas, et tegemist on projektiga, mille käigus rekonstrueeritakse juurdepääsuteid Mullutu-Loode hoiualal. Projekti käigus rajatakse nii uusi teid kui tehakse korda vanu, kokku ligi 12 kilomeetri ulatuses erinevates kohtades Mullutu lahe ümbruses.



Tegemist on kaitsealaga, kus paiknevad poollooduslikud kooslused, põhiliselt luhaheinamaad ja luhaniidud. See on riigi maa, mida RMK haldab ja mis on eraisikutele välja renditud ning kellel tuleb seal hooldustöid teha, põhiliselt niita ja loomi karjatada ning sellest tulenevalt seal oma tehnikaga liikuda.



„Selle projektiga on meil võimalik nende elu natuke lihtsamaks teha, et nad saaksid oma tehnikaga kraavidest üle ja nende poolt hooldatavatele aladele pisut lähemale, kui nad muidu pääseksid. Rajatavad teed ei ole mõeldud sõiduautoga liiklemiseks, pigem sellised, mis on mõeldud kuival või külmal ajal traktoriga sõitmiseks, aga ei saa öelda, et tegemist ei oleks korralike teedega. Loode tammikus piisab sellest, et augud siledaks lükata, kruus peale vedada ja mõned mahasõidud laugemaks ja pikemaks teha,“ rääkis Kokk.



Koka sõnul on ette tulnud ka mõningaid lisatöid, mida algselt ei olnud ette nähtud, aga praegu ollakse graafikus. Töödega peaks valmis jõutama ettenähtud tähtajaks, milleks on 1. oktoober.



