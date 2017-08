Uudised

Ultima Thule maratoni paeluv idee annetamiseks

Teisipäev, 15. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Teisipäev, 15. august 2017. Ultima Thule idee autorile Rasmus Kaggele on oluline laste heaolu. Foto: Valmar Voolaid 16. septembril teist korda Kuressaares aset leidev Ultima Thule maraton tuli välja tähtsa teadaandega – iga jooksja eest, kes lõpetab Ultima Thule poolmaratoni distantsi idee autorist Rasmus Kaggest kiiremini, annetab Kagge Kuressaare Perekodule 5 eurot.



„Sport ja heategevus on alati käinud käsikäes,“ nentis Rasmus Kagge, kelle sõnul saab üritusel osaledes teha head nii endale, arendades oma tervist, kui ka Perekodule Kaggest kiiremini joostes. „Saab lüüa nii-öelda kaks kärbest ühe hoobiga,“ nentis Kagge.



Kaggele meeldib heategevus. Kolme lapse isana on mehele oluline just laste heaolu ning seega otsustas ta annetada just Kuressaare Perekodule. Osalejate arvu ei osata ennustada, kuid Kagge sõnas, et isegi kui temast jookseb kiiremini tuhat inimest, leitakse olukorrale lahendus ning Kuressaare Perekodule annetatakse suurem summa.



2016. aastal jooksis Ultima Thule poolmaratoni 51 meest. Rasmus Kagge jäi meeste arvestuses ajaga 2:04:38 42. kohale.



Kagge käis mõtte välja 2015. aasta detsembris Saare maakonna arengukonverentsil “Ultima Thule – maailma äärel on kõik võimalik”. „Korraldame Ultima Thule maratoni, et levitada sõnumit Saaremaast kui Ultima Thulest ning anda kõigile soovijatele võimalus liikuda maailma äärel,“ on ürituse Facebooki lehel kirjas.



