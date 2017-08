Uudised

Pööningult leitud piiskopi tool leidis kirikus kasutuse

Teisipäev, 15. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Teisipäev, 15. august 2017. Hiljuti restaureeritud tammepuust toolil on istet võtnud ka piiskop Aleksander. Foto: erakogu Kevadel leiti Lümanda Söögimaja pööningult 18. sajandist pärit piiskopi tool, mis restaureeriti ning viidi Lümanda Issanda Muutmise kirikusse.



„Piiskopi tool oli pööningul seepärast, et praeguses Lümanda Söögimaja hoones tegutses kunagi kirikukool ja pastoraat,” sõnas tooli leidnud Lümanda Söögimaja perenaine Juta Pae ja lisas, et tool oli algselt üsna täbaras seisukorras. „Nagu kirvega oleks kallal käidud,“ meenutas Pae ühe restaureerija sõnu.



Restaureerimisfirma Welcomest OÜ kollektiivi kuuluv Meeli Lauk tõdes, et enne restaureerimist piiskopi toolist palju alles ei olnud. Taastamisprotsess võttis kaunis palju aega, kuid tasu selle eest ei võetud. Lauk tõi välja kauni mõtte: „Vähemalt kord nädalas peaks ühe heateo tegema.“



Lauk lisas, et päris originaalina piiskopi tooli taastada ei suudetud, kuna fotomaterjali selle algse välimuse kohta nappis. Siiski anti toolile „mõtteline välimus“ ning piiskopi tooli restaureerimisega seotud inimesed on õnnelikud, et Lümanda kogudus sellega rahul on.



Lümanda Issanda Muutmise koguduses tegutsev Peeter Pae nentis, et piiskopi tool jõudis kogudusse kiriku sünnipäevaks – 5. augustil tähistas Lümanda apostlik-õigeusu Issanda Muutmise kirik 150. aastapäeva. Tooli kasutatakse piiskopi toolina edasi.



