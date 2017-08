Uudised

Ametikool sai üle 440 sisseastumisavalduse

Teisipäev, 15. august 2017.



Teisipäev, 15. august 2017. Kuressaare ametikool sai sellesuvise vastuvõtuperioodi jooksul 443 sisseastumisavaldust, mida on 24 võrra rohkem kui mullu.



Kutsekeskhariduse erialadest, mis on suunatud põhikooli lõpetanud noortele, sooviti enim õppida juuksuriks, kujundusgraafikuks ja noorem-tarkvaraarendajaks, teatas Kuressaare ametikool BNS-ile.



Täiskasvanutele suunatud tsükli- ja õhtuõppe erialadest laekus enim avaldusi õmbleja, mööblirestauraatori ja lapsehoidja erialadele.



Kõige enam avaldusi esitasid Kuressaare, Lääne-Saare valla ja Tallinna elanikud.



