Igor Mang ennustas merepäevadel ühiskonna tulevikku

Teisipäev, 15. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Teisipäev, 15. august 2017. Igor Mangi tarkuseid oli merepäevadele kuulama tulnud hulgaliselt inimesi, laupäeval pakkus tähetarga juhitud mõttekoda ka peavarju äikese ja tormi eest. Foto: Meriliis Metsamäe Astroloog Igor Mang käis merepäevadel kuressaarlastele tarkusi jagamas. Mangi loengud leidsid aset reedel ja laupäeval, festivali mõttekoda oli huvitundjaid ääreni täis.



Oma loengutes tõi Mang paralleeli looduse ja inimese elu vahel: mõlemas eksisteerib tähetarga sõnul neli aastaaega. On kevad, mis kestab viljastumisest sündimiseni, suvesse jääb lapsepõlv vanematekodus, sügis on võrreldav ühiskonda sündimisega ehk täisikka jõudmisega ning talv on sündimine vaimsesse õpetusse.



Vastavalt aastaajale ning tähtkujule, mil inimene sündinud on, kujuneb Mangi õpetuse kohaselt ka inimloomus. Näiteks nentis astroloog, et mida tähtkuju edasi, seda arukam on inimene. „Jäär on ju alles embrüo faasis, mis tarkust sealt siis loota võib,“ naljatas astroloog.



Näited poliitikast



Mang tõi oma loengutes näiteid ka poliitikast. Edgar Savisaar olevat nii oma vastupidavuse kui välimuse kohaselt ehtne Sõnn, kes „tuleb kogu aeg uuesti hauast välja“. Mailis Reps olevat aga hea näide isalikust ja detailsest Kaljukitsest, kelle kohustus on palju raha teenida ning hommikust õhtuni tööd rügada, kuid aega lastega veetmiseks jääb väheks. „Negatiivne Kaljukits arvab, et kõik on kaabakad ja pätid,“ lisas Mang.



Kas kõige paremad või siis kõige halvemad emad on Mangi sõnul Vähi tähemärgi all sündinud inimesed. Nad esindavad suve – aastaaega, mil last kodus kasvatatakse. Vähid on tähetarga hinnangu kohaselt head kokad ja kõrtsipidajad ning ka mehed veedavad aega kasvuhoones tomateid ja kurke kasvatades.



Lõvid esindavad mängulist lasteaiaperioodi. Lõvi tähtkujust inimestele meeldib pakkuda oma külalistele huvitavat ajaveetmisvõimalust. Ka merepäevade korraldaja Tiiu Tammoja on Lõvi.



Neitsi esindab tarkust ja koolimineku perioodi. Mang sõnas, et Neitsid on sageli seotud haiglaga – nad on kas parimad arstid või parimad patsiendid. „Enne nad ära ei sure, kui kõik haigused on läbi põetud ja rohud apteegist ära söödud,“ märkis Mang.



Kaalud aga tähistavad abiellumise perioodi. Neil on kas kõige õnnelikum või kõige õnnetum abielu. Kaalud olevat sotsiaalsed ja poeetilised. „Nad tahavad magusat elu – soovivad ainult torti süüa ning koristamiseks nad lappi kätte ei võta,“ naljatas Mang.



Skorpionid on enamasti rikkad. „Kui teised surevad, läheb raha Skorpionite panka,“ nentis tähetark. Amburid olevat aga rändurid, elu mõtte otsijad ning elukutselt kirikuõpetajad, juristid või võõrkeeleõpetajad. „Amburid on rahvusvaheliselt tagaotsitavad avantüristid,“ nentis Mang.

Kaksikud, nagu Mang isegi, töötavad sageli ajakirjanduses ning vahendavad värsket, aga pealiskaudset infot. Suur osa Veevalajaid on aga tähetarga sõnul teadlased. „Veevalaja on nagu teadusraamat – kui räägib, siis keegi tema jutust aru ei saa,“ lausus Mang.



Kalad olevat aga Mangi sõnul kas kunstnikud või hullud sopajoodikud. Kalade jaoks on ideaalne koht elamiseks just Saaremaa ning Mangi kunagise statistika kohaselt on Saaremaal Kalasid kõige rohkem.



Uued usud hakkavad maailma vallutama



Mang sõnas, et tema elu valitseb Neptuun ning seepärast ongi ta viimasel ajal sattunud paljudesse järvedesse ujuma ning merepäevadele loengut pidama. Ka laupäeva õhtupoolikul, kui merepäevi vallutas äike, torm ja vihm, hõikas Mang mõttekojas, et Neptuuni käsi on mängus.



Astroloogi loengut kuulates tekkis tunne, nagu vaataks püstijalakomöödiat. Paljud tähetarga laused olid küll üldistavad ja kohati provokatiivsed, kuid lisaks kildudele sisaldas kuulajate sõnul Mangi jutt ka väga olulist informatsiooni ning nii mõnigi fakt, mida astroloog loengus välja tõi, pidas paika.

Loengu lõpus väitis Mang, et meie ühiskonnas on palju pessimismi. Tähetark, kes on õppinud ka Usuteaduse Instituudis, sõnas, et ta austab religiooni kui kõrgeimat kunsti, kuid see olevat ühe jalaga mullas. Mang ennustab, et tunnustama hakatakse üha enam uusi esoteerilisi uske.



