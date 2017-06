Uudised

Ruhnus opereeritakse kümneid kiisusid

Laupäev, 17. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 17. juuni 2017. Ruhnu saarel on end sisse seadnud 20–30-pealine kassikoloonia, mis on saare elanikele juba pikemat aega peavalu valmistanud. Neljapäeval hakkas peale nii metsikute kui kodukasside steriliseerimine ja kastreerimine, mille käigus püütakse probleem lahendada.



Suveruhnlane Jaanus Vahtra rääkis Postimehele, et metsikud kassid redutavad majade juures ja istuvad loomalautades. “Alati peab tähelepanelik olema, sest mis ripakil, see ära,” kirjeldas mees olukorda. Lisaks häirivad kassid turiste ega jäta saarest head muljet.



Probleemist kuulnud Saaremaa lemmikloomade turvakodu vabatahtlikud võtsid ühendust Eesti loomakaitse liiduga, kes sõlmis Ruhnu vallaga kokkuleppe, et liidu rahaga metsikud kassid steriliseeritakse ja kastreeritakse ning seejuures saavad oma kassid lasta steriliseerida või kastreerida ka kohalikud kassiomanikud.



Eesti loomakaitse selts tegeleb probleemiga aktiivselt kuni järgmise teisipäevani. Sealjuures tehakse ka kõrvade puhastust, ravimist, operatsioone jms.



“Rahvamaja saal on tehtud operatsioonisaaliks,” kinnitas Ruhnu vallavanem Jaan Urvet. Ta märkis, et juba on kätte saadud ja opereeritud lisaks kodukassidele ka metsikuid kasse.



Eesti loomakaitse liidu juhi Heiki Valneri (pildil) sõnul lastakse metsikud, kuid terved kassid pärast steriliseerimis- või kastreerimisprotseduure tagasi vabadusse ning haigemad võtab oma hoole alla Saaremaa lemmikloomade turvakodu. Lootusetult haiged loomad eutaneeritakse.



Valneri sõnul on suur asi, et ühel Eesti saarel saab olukord kontrolli alla.

Protseduure teevad loomaarstid Kelli Lomper ja Piia Vilu. Liit teostab kõik protseduurid oma kulu ja kirjadega.



Sigrid Osa Suveruhnlane Jaanus Vahtra rääkis Postimehele, et metsikud kassid redutavad majade juures ja istuvad loomalautades. “Alati peab tähelepanelik olema, sest mis ripakil, see ära,” kirjeldas mees olukorda. Lisaks häirivad kassid turiste ega jäta saarest head muljet.Probleemist kuulnud Saaremaa lemmikloomade turvakodu vabatahtlikud võtsid ühendust Eesti loomakaitse liiduga, kes sõlmis Ruhnu vallaga kokkuleppe, et liidu rahaga metsikud kassid steriliseeritakse ja kastreeritakse ning seejuures saavad oma kassid lasta steriliseerida või kastreerida ka kohalikud kassiomanikud.Eesti loomakaitse selts tegeleb probleemiga aktiivselt kuni järgmise teisipäevani. Sealjuures tehakse ka kõrvade puhastust, ravimist, operatsioone jms.“Rahvamaja saal on tehtud operatsioonisaaliks,” kinnitas Ruhnu vallavanem Jaan Urvet. Ta märkis, et juba on kätte saadud ja opereeritud lisaks kodukassidele ka metsikuid kasse.Eesti loomakaitse liidu juhi Heiki Valneri (pildil) sõnul lastakse metsikud, kuid terved kassid pärast steriliseerimis- või kastreerimisprotseduure tagasi vabadusse ning haigemad võtab oma hoole alla Saaremaa lemmikloomade turvakodu. Lootusetult haiged loomad eutaneeritakse.Valneri sõnul on suur asi, et ühel Eesti saarel saab olukord kontrolli alla.Protseduure teevad loomaarstid Kelli Lomper ja Piia Vilu. Liit teostab kõik protseduurid oma kulu ja kirjadega.Sigrid Osa

Veel artikleid samast teemast »