Roomassaares harjutatakse lennuvälja kaitset

Laupäev, 17. juuni 2017.



Täna viib Kaitseliit Kuressaares Roomassaare poolsaarel läbi 70 osavõtjaga õppuse, kus harjutatakse lennuvälja ja sadama ala kaitset. Õppus lõpeb laupäeva õhtul.



Õppuse läbiviimiseks on teedel kiirusepiirangud, muul moel inimeste liikumist ei piirata.



“Sadamale saab ligi ja sealt paadiga välja ka sõita. Kergliiklusteedel saab samuti vabalt liikuda,” selgitas Kaitseliidu Saaremaa maleva väljaõppeülem kapten Ülar Truu.



Harjutustel kasutatakse päevasel ajal ka paukpadruneid, märkis Truu.

“Me harjutame ka kontrollpunktide läbimist, kuid tavaliiklus suunatakse nendest ümber ning möödakäijaid me tegevusse ei kaasa.”



Õppusel osalevad Saaremaa, Pärnu ja Lääne maleva kaitseliitlased.

