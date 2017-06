Uudised

Avarii asjaolud ebaselged

Laupäev, 17. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 17. juuni 2017. Nii kohalikud kui politsei leiavad, et tuulikumäe juures kehtiv 70 km/h kiirusepiirang on selgelt palju. Foto on illustratiivne Kolmapäeva hommikul kella 9 paiku juhtus Angla tuulikumäe sissesõidu juures liiklusõnnetus. Rolleriga Leisi suunal linna poolt sõitnud 50-ndates naisterahvas sooritas maanteelt vasakpööret tuulikumäe parklasse.



Kui esimese pealtnägija sõnul põhjustas õnnetuse vanarauaveok, siis vanarauaveoki juht ütles, et roller sõitis otsa tema masinale. Täpsemalt keeras vasakpööret sooritades sisse vanarauaveoki tagarattasse.



“Ma olin juba möödasõidul. Põhimõtteliselt täitsa kõrval, kui ta pani alles suunatule,” ütles Sikassaare vanarauaveoki juht Andres. Tema sõnul ei olnud rolleril peegleid ja samuti ei olevat ta pead keeranud, et märgata möödasõitu tegevat masinat.



“Seal ei saa rohkem kui 70 sõita. Selliste kohtade peal ma kiirust ei ületa,” kinnitas juht. Veokijuht rääkis, et andis ka signaali, kui märkas, et rollerijuht tema poole kaldub, kuid rollerijuht sõitis siiski masinale sisse. Veokil oli järel ka haagis.



“See on suur vedamine, et naine ellu jäi. Roller oli kõik tükkideks mööda kraavi laiali,” rääkis pealtnägija. Politseile teadaolevalt on õnnetuses kannatada saanud naine stabiilses seisundis.



Kohalikud soovivad kiirusepiirangut



“Kolmapäeval juhtunu oli väga õnnetu juhus, kus üks juhtidest kaotas valvsuse ning ei olnud manöövri sooritamisel piisavalt veendunud selle ohutuses,” sõnas Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk. Tema sõnul olid mõlemad juhid kained. Enne menetluse lõppu ei saanud ta paraku anda infot õnnetuse täpsemate asjaolude, süüdlase ja selle kohta, kas veokijuht sõitis lubatud kiiruse piires. Kannatanu viibib haiglaravil ja eile temaga ühendust saada ei õnnestunud.



Kohalike elanike sõnul on tuulikumäe juures 70 ala märkimisväärselt palju, nii käidavas kohas peaks vähemalt suviti olema kiirusepiirang 50.

“70 on liig mis liig, arvestades seda, mis siin toimub külastatavuse ja laste poolest,” sõnas õnnetust pealt näinud kohalik elanik.



Sikk tõdes, et Saare maakonna liikluskomisjon saab kiirusepiirangutega seotud teemasid käsitleda küll. Samuti on politseil kiiret lahendamist vajavates asjades võimalik esitada märgukirju tee haldajale. Politsei kaalub seda ja kui on vaja, võetakse teema arutlusele.



Politseile teadaolevalt ei ole aga Angla tuulikumäe kandis viimasel ajal siiski õnnetusi olnud. Enamikul ajal aastast on selles piirkonnas liikluskoormus väike, see kasvab turismihooajal.



Liiklusohutusele aitab tema sõnul kaasa ka pärandkultuurikeskuse ees olev suur parkla, kuhu mahuvad parkima nii külastajate reisibussid kui ka sõiduautod.



Ka Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep tõdes, et praegune kiirusepiirang on tema hinnangul sobiv ja õnnetusi võib juhtuda tähelepanematusest paraku igal pool.

Samas on Leisis päevakorral teema, et Linnaka küla elanikud soovivad kiirusepiirangut Angla-Koikla tee 3. kilomeetrile, kus mõne nädala eest juhtus liiklusõnnetus. Taotlus kiirusepiirangu seadmiseks on sisse viidud.

Kiirusepiirangu kõrval on kaalutud ka võsa raiumist, et tihedatelt väljasõitudelt oleks parem vaade.



