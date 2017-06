Uudised

Regula läbis klassiuuenduse

Laupäev, 17. juuni 2017.



Autor: MM Laupäev, 17. juuni 2017. Parvlaev Regula, mille OÜ TS Laevad ostis Saaremaa Laevakompaniilt varulaevaks, läbis põhjaliku uuenduskuuri.



Ettevõtte juhatuse esimees Kaido Padar ütles Hiiu Lehele, et laev on viimaseid päevi Balti laevaremonditehase dokis ning läheb veel korraks Paljassaarde, kus veel üht-teist sätitakse. Laev on juba värvitud OÜ TS Laevade värvidesse ning 21. juuni õhtuks loodetakse kõik valmis saada. Padar ütles, et tööde maksumust ettevõte ei avalikusta, kuid tegu oli plaanipäraste töödega, mille käigus uuendati ka Regula klassi.



Padar selgitas, et kõikidel laevadel tuleb iga viie aasta tagant klassi uuendada. See tähendab, et klassifikatsiooniühing teeb süvakontrolli laeva kõikide mehhanismide, seadmete, korpuse jms kohta. Kui kontroll läbitakse, väljastatakse uuendatud klassitunnistus. Tavapäraselt tehakse enne klassi uuendamist laevale remont ja nii kutsutaksegi seda klassitaastusremondiks. Regula klass on RINA ehk Registro Italiano Navale ehk Itaalia laevaregister.



