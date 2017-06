Uudised

Selgusid malevasse pääsejad

Laupäev, 17. juuni 2017.



Autor: Laura Altmets Laupäev, 17. juuni 2017. Kuressaare linna avatud noortekeskuses käis neljapäeva õhtul vilgas nõusolekute allkirjastamine. FOTO: Tambet Allik Neljapäeva õhtupoolikul kogunesid Kuressaare avatud noortekeskusesse noored koos vanematega, et allkirjastada malevas osalemise luba. Kokku jagus tööd 45 huvilisele.



Osalejatele tuletati kohapeal meelde, et kanda tuleb sobivat riietust ning soovitati enne tööpäeva kindlasti kõhtu kinnitada. Veel toonitati, et hilinemine ei ole lubatud.



Kuressaare noortemaleva juhataja Liisi Lõo rääkis Meie Maale, et tööandjad ei kipu üldiselt alaealisi palkama ning seetõttu ongi antud projekt mõne noore jaoks ainus võimalus suvel veidi taskuraha teenida.



“Keerulisemaks on muutunud asjaajamine tööinspektsiooniga, eraettevõtete leidmine on väga keeruline,” lausus Lõo, lisades, et on väga tänulik nendele asutustele, mis siiski oma abikäe ulatavad.



Noore arengu toetuseks



“Maleva eesmärk anda noortele võimalus omandada eluks vajalikke oskusi ja kogemusi praktilise töötegemisega nii üksinda kui meeskonnas, kujundada tööharjumust ja seeläbi toetada noort saamaks endaga hästi toime tulevaks ühiskonnaliikmeks,” seletas ta.



Positiivse uudisena tõi Lõo välja uue seaduse, mille kohaselt saavad ettevõtted riigilt taotleda toetust. Nimelt on neil võimalus tagasi küsida 30% makstud brutopalgast, kui nad on tööle võtnud 13–16-aastase noore. Liisi Lõo usub, et taoline seadusemuudatus annab tööandjatele suurema motivatsiooni alaealiste töölevõtmiseks, see omakorda teeb maleva korraldamise lihtsamaks.



13-aastane Siimu Põder on enda sõnul maleva osas juba väga elevil. Noormees osaleb sel aastal esimest korda ning hakkab tegema heakorratöid. Siimu kuulis korraldatavast üritusest Noorte Tugila spetsialisti Lii Vanema käest.



Värvi- ja korrastustööd



“Mina lähen oma noortega juba mitmendat aastat Kuressaare Spordibaaside alla tööle. Seal me korrastame mitmeid staadione, värvime. Koostöö sujub meil väga hästi,” kommenteeris Lii Vanem.



Igal aastal korraldatav töömalev on mõeldud 13–18-aastastele noortele.

Käesoleval suvel on Kuressaare malevas esindatud teismelised vanuses 13–17 eluaastat. Projekt kestab 10 tööpäeva ja neli tundi päevas. Maleva poolt on tagatud igale osalejale lõuna. Ettevõtmine lõpetatakse Kaarmal kahepäevase laagriga.



Noorte brutotunnitasu on 2,78 eurot ning tehtud töö eest saadakse koos puhkusetasuga kätte 120 eurot. Osalustasu 10 eurot läheb särkide ja muu vajaliku katteks.



Malevaga teevad koostööd linnavalitsuse allasutused Kuressaare Linnamajandus, Kudjape kalmistu, Kuressaare Spordibaasid ja MTÜ Kuressaare Campus.



Eraettevõtetest võtavad osa Javicar, Saaremaa Veski, Maxima, Rae Konsum, Suure Töllu puhkeküla, Good Mood Food, Saaremaa spaahotellid Meri ja Rüütli, Arens Ehitustööd ning Saare Erek.



