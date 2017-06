Uudised

Sõidueksamil põrunu niipea uut võimalust ei saa

Laupäev, 17. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 17. juuni 2017. Pikkade sõidueksamijärjekordade leevendamiseks eelistatakse nüüdsest sõidueksami aegu broneerides äsja autokooli lõpetanuid. Korduseksamit saab A- ja B-kategoorial sooritada alates 30 päeva möödumisest luhtunud katsest.



“Korduseksamid on üks nendest põhjustest, miks sõidueksamitele tekivad pikad järjekorrad. Äsja autokooli lõpetanud juhikandidaadid on oodanud nädalaid oma võimalust ning eksamile tulles võib saada neile saatuslikuks pikk paus sõidupraktikas,” selgitas maanteeameti eksamikeskuse juhataja Risto Kasemäe.



Nüüdsest registreerib



maanteeamet sõidueksamile eelisjärjekorras autokooli äsja lõpetanud juhikandidaadi, korduseksamile saab registreerida 30 päeva möödudes ebaõnnestunud katsest.



Igal läbikukkumisel oma põhjus



“Igal läbikukkumisel on oma põhjus. Juhikandidaadil tuleb oma oskusi veel lihvida ning selleks on mõistlik võtta lisatunde autokoolist või juhendajalt. Sõiduoskuste lihvimine nõuab aga omakorda lisaaega,” lisas Kasemäe.



Maanteeamet on selle aasta esimese viie kuuga vastu võtnud 11 528 sõidueksamit, milles kukkus läbi 4847 eksaminandi ehk 42 protsenti kõigist sooritajatest.



Esmasel katsel läbis sõidueksami 51 protsenti eksaminandidest ning teisel või enamal katsel 35 protsenti läbikukkujatest.



MM “Korduseksamid on üks nendest põhjustest, miks sõidueksamitele tekivad pikad järjekorrad. Äsja autokooli lõpetanud juhikandidaadid on oodanud nädalaid oma võimalust ning eksamile tulles võib saada neile saatuslikuks pikk paus sõidupraktikas,” selgitas maanteeameti eksamikeskuse juhataja Risto Kasemäe.maanteeamet sõidueksamile eelisjärjekorras autokooli äsja lõpetanud juhikandidaadi, korduseksamile saab registreerida 30 päeva möödudes ebaõnnestunud katsest.“Igal läbikukkumisel on oma põhjus. Juhikandidaadil tuleb oma oskusi veel lihvida ning selleks on mõistlik võtta lisatunde autokoolist või juhendajalt. Sõiduoskuste lihvimine nõuab aga omakorda lisaaega,” lisas Kasemäe.Maanteeamet on selle aasta esimese viie kuuga vastu võtnud 11 528 sõidueksamit, milles kukkus läbi 4847 eksaminandi ehk 42 protsenti kõigist sooritajatest.Esmasel katsel läbis sõidueksami 51 protsenti eksaminandidest ning teisel või enamal katsel 35 protsenti läbikukkujatest.MM

Veel artikleid samast teemast »