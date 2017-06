Uudised

Loomemaja rahvas tõmbas meedia konksu otsa

Laupäev, 17. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 17. juuni 2017. Eile said huvilised Loomemajas nikerdada endale lusikast riidenagisid. Oma meistriteost näitab Piret Pihel. Foto: Tambet Allik Tuleval kolmapäeval avab Kuressaare turuhoones uksed Loomemaja. Eile ajasid Saaremaa Loomemaja MTÜ eestvedajad ajakirjanikud n-ö konksu otsa ehk teisisõnu korraldasid infopäeva, mille raames rääkisid sellest, mis uues majas toimuma hakkab.



Seda kõike taaskasutus-käsitöökoja kõrvalt, kus ajakirjanikud said vanadest lusikatest ja baari puitmaterjalist meisterdada endale riidenagid.



Loomemaja avatakse niisiis tuleval kolmapäeval kell 12 ja tihe kava vältab kella kuueni õhtul. Esinevad Rondo Danzate, koduorelil mängib Arvo Kasesalu, Sven Kivisildnik peab avaliku mõtiskluse teemal “Looming, kogukond, äri”, turuhoone ajaloost annab ülevaate Rita Peirumaa ja avatakse Maria Evestuse näitus trepigaleriis, kuhu tulevikus oodatakse ka teiste kunstnike töid.



Majas tegutsevad kolm püsimeistrit – Villa Volli tekstiilikunstnik Erika Pedak, paberikunstnik Bret Paas ning Kadi Trave, kes õmbleb ja kaunistab trükitehnikas patju. Üks tuba jääb Loomemajas vabakojaks koos kangastelgede ja õmbluslaudadega. Tulemas on mitmed põnevad töötoad ja meelelahutusüritused.

Esimesel korrusel hakkab tegutsema saaremaise käsitöö pood, mis näeb välja kui väike kodu köögi, toa ja saunaga, kus asjad on oma loomulikus keskkonnas ja osta saab kõike, mis ruumis on ja seintel ripub, samuti mööblit.



