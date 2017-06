Uudised

Aeruramm kolib Luhinale

Laupäev, 17. juuni 2017.



Autor: Ines Vapper Laupäev, 17. juuni 2017. Laimjala Aeruramm on kujunenud nii kohaliku kui kaugemalt rahva üheks suviseks meelisürituseks. FOTO: Mikk Rand Laimjala Aeruramm, kaks aastat tagasi Saaremaa merelise teo auhinna pälvinud sündmus jätkab traditsiooni ja kutsub sel aastal taas Laimjalga.



Võrreldes varasemate aastatega toimub Aeruramm jaanipäevajärgse nädalavahetuse asemel juuli keskel, laupäeval, 15. juulil.



“Ettepanek toimumisaega muuta tuli koostöös keskkonnaametiga ning soovist kaitsealuseid linde põhilisel pesitsusajal mitte häirida. Hoiame pöialt, et sel ajal pole veel mererohi liialt vohama löönud ning see meie orienteerumisvõistlust segama ei hakka,” märkis Aerurammu eestvedaja Meren Tamm.



Ürituse keskseks atraktsiooniks saab korraldaja sõnul jätkuvalt sõudepaatide ja süstade orienteerumisvõistlus merel. “Samas jagub mitmeid tegevusi ka neile, kes võistlustulle astuda ei soovi. Toimub loodusmatk, kalameeste töötuba ja põnevaid tegevusi lastele. Õhtul laulame koos Mihkel Mereäärega merelaule ja keerutame jalga,” kirjeldas ta.



Järjekorras neljanda Laimjala Aerurammu ettevalmistused algasid varakevadel. “Juba eelmise aasta sündmuse järel oli arutusel, et vahest on aeg väga armsaks saanud Sääremäelt edasi liikuda. Laimjala on Saaremaa laiduderikkaim piirkond ja soovime seda ainulaadset väärtust esile tõsta nii meie enda kogukonnas kui ka tutvustada külalistele, kuid kolm aastat sündmuse toimumispaigaks olnud Sääremäelt kahjuks kõigi meie maaliliste rannaäärsete paikadeni lihtsalt ei ulatu,” märkis Tamm.



Tegus külaselts



Tema sõnul valiti järgmiseks toimumispaigaks just Luhina sadam Saarekülas, sest seal toimetab tegus Saarekülade Selts ning sadama lähedal on olemas ka külaplats.



“Kuigi kunagise kalasadama maa on tänasel päeval jaotatud mitme eraomaniku vahel, õnnestus siiski kokkulepped saavutada.”



Veel üks tore edasiminek Aerurammu jaoks on Meren Tamme sõnul päris oma logo jm tunnusjoonte väljatöötamine.



“Kuigi Eesti brändi ümber on olnud palju poleemikat, siis meie puhul läks sobiva märgi leidmine üsna ladusalt. Laimjala valla lipust inspireeritud lainejoon ja randa jõudnud aerupaat – kooslus mõjus muhedalt ja sõbralikult, nagu sündmus isegi.”



Võistlusele saab registreeruda veel kuni 10. juulini. “Praeguseks registreerunud võistkondade seas on rõõm näha palju tuttavaid varasematest aastatest. See annab kinnitust, et teeme midagi, mis läheb korda, pakub elamust ja kutsub tagasi.



