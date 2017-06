Uudised

Valjala raamatukogu kolis volikogu saali

Laupäev, 17. juuni 2017.



Autor: Ene Kallas Laupäev, 17. juuni 2017. Vallavanem Aare Martinsoni sõnul oodatakse ruumide ringi-ehitamise osas praegu veel teiste valdade nõusolekuid. FOTO: Valmar Voolaid Valjala raamatukogu kolis selle nädala alguses oma endiselt kohalt Valjala volikogu ruumidesse. Raamatukogu jagas nimelt kümmekond aastat pinda lasteaiaga. Kolimise põhjuseks ei miski muu kui see, et kohalik lasteaed laienes – loodi üks rühm juurde.



“Ma arvan, et see on ju ainult hea, kui lapsi on valda nii palju sündinud, et kõik tahavad neid lasteaeda panna,” sõnas Valjala raamatukogu juhataja Tiia Lätt. Esmaspäeval olid suured kolimistalgud, kus osales ka 16 lugejat.



Osa raamatuid jäi ootama paremaid päevi



“Nüüd olen juba teist päeva uutes ruumides,” ütles raamatukogu juhataja. Raamatud on küll lahti pakkimata, aga juhul, kui midagi väga vaja on, siis ehk see trükis ikka leitakse. Lihtsalt on vaja aega varuda.



Osa raamatuid tuli kokku pakkida ja jätta ootama paremaid päevi, sest kõik riiulitele ära ei mahu. “Uuem kirjandus ja ka selline kirjandus, mida rohkem küsitakse, pannakse riiulitele välja,” sõnas Lätt.



Seda, mil moel toimib asi siis, kui volikogul tulevad koosolekud, Lätt öelda ei teadnud. Samas, eks see valla asi ole, kuidas ja mil moel olukord laheneb.

“See on selle asja juures kõige väiksem probleem,” arvas Valjala vallavanem Aare Martinson, aga möönis, et vallamajas teist nii suurt ruumi tõesti ei ole. Koosolekuid saab ju pidada kas koolis või rahvamajas või mõnes külakeskuses. “Me tõime selle ohvri tõesti,” lisas ta.



Niisamuti ei teadnud raamatukogu juhataja ka seda, kauaks jäävad volikogu ruumid raamatukogu võõrustama. Kuigi saal on kõige suurem ruum vallamajas, jääb see siiski raamatukogu jaoks kitsaks.



Vaja valdadelt luba



“Meil on ainult 40 ruutmeetrit endise 130 asemel,” märkis vallavanem. “Eks see ole siin pingeid tekitanud. Postipunkt peab ka ju kusagil töötama. Ja pool raamatutest jääb kastidesse ootama paremaid aegu ja tingimusi,” sõnas ta.

Olukord laheneks, kui vald saaks oma valdusse kohe sealsamas tühjana seisva ruumi, mida on 120 ruutmeetrit.



“Seda oleks vaja natuke ringi teha,” lausus vallavanem, “ja siis saaks kohe kolida. Pole ka ju kaugel. Me ootame nüüd teiste valdade otsust, kas saame natuke laenu, et ruumid ringi ehitada. Rohkem alternatiive Valjalas kahjuks pole.”



Kooliga on küll räägitud, aga ka seal ei ole nii suurt pinda. Ning neljandale korrusele kolimine oleks lugejate jaoks julm – paljud on eakad. “Me väga loodame, et saame loa ära osta tühjana seisev pool, siis laheneksid asjad ilusasti,” oli vallavanem optimistlikult meelestatud. Valjala on ju piisavalt suur koht, kus võiks ikka olla normaalse suurusega raamatukogu. Aga esialgu on kõik hästi, sest katus on pea kohal ja raamatukogu toimib. Küll kitsastes oludes, aga siiski.



