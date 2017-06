Uudised

Saaremaised maasikad jõudsid turule müüki

Reede, 16. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 16. juuni 2017. Merike Ilvest müüs Saaremaa maasikaid Kuressaare turul juba teisipäeval. Kohalik saak tekitas ostjates elevust. FOTO: Sigrid Osa Teisipäeval võis Kuressaare turul tänavu esimest korda osta Saaremaa maasikaid, mis on kasvatatud kiletunnelis. Kilohinnaks tuli magusasõpradel välja käia 12 eurot.



Merike Ilvest kasvatab maasikaid 385-ruutmeetrises kiletunnelis, esimesed punased marjad noppis ta juba mai lõpus. Kodust on ta marju müünud juba enam kui nädal.



Esimene turupäev sel teisipäeval sujus maasikakasvatajal hästi.

Olenemata krõbedast hinnast kadus mitukümmend kilo maasikaid lettidelt kiiresti ja suvemarjad tekitasid inimestes elevust. Mobiilidega helistati tuttavatele, et alanud Saaremaa maasika müügist uudiseid jagada.



“Esmane mulje, kui ma turule läksin, oli väga õnnetu. Turul ei toimu midagi ja midagi värsket polnud osta. Mult küsiti ka kartuleid, värsket soolakurki, tilli ja mida kõike veel,” rääkis Ilvest.



Ka täna müüb Ilvest turul maasikaid ja kui marju kodumüügi kõrvalt jagub, tuleb ta turule ka laupäeval.



Öökülm kasvatajatele liiga ei teinud



Kristel Paomees kasvatab maasikaid Valjalas Turjal avamaal. Ta tõdes, et pikalt on olnud jahe ja maasikasaak jääb hilisemaks. Maasikate valmimisaega prognoosib ta juuli algusesse.



“Praegu ikka õitsevad veel,” kinnitas Paomees. Möödunud aastal said esimesed maasikad valmis juba enne jaanipäeva.



Kahe nädala eest oli Saaremaal ka öökülm, kuid Paomehe maasikapõld sellest kannatada ei saanud, nagu mitme tema tuttavaga juhtus.



“Õied olid täiesti mustaks läinud, kui nüüd sealt alt midagi tuleb... Meil ei ole öökülm liiga teinud, elame õnneks merele nii lähedal,” rääkis Paomees. Õitsemise järgi usub ta, et tänavu tuleb hea maasikasaak.



“Vihma on ka parasjagu tulnud. Ainult paar korda olen kevadel pidanud kastma,” seletas maasikakasvataja. Maasikaid kasvatab ta poole hektari suurusel maalapil. Esialgu plaanib ta marju müüa püsiklientidele käest kätte, tipphooajal ka turul. Taimed annavad maasikaid 3–4 nädalat.



Alvar Kesküla kasvatab maasikaid Orissaares Tagaverel, kust esimesi marju on oodata pärast jaanipäeva. Möödunud aastal müüs ta maasikaid juba vähemalt nädal enne jaanipäeva.



Marju kasvatab ta avamaal ilma katteloorita. Öökülm tema sõnul imekombel suuremat kahju ei teinud, taimedelt leidis ta vaid mõne musta õie.



“Eelmine aasta oli väga vilets. Sel aastal ootan ikka paremat maasikasaaki,” seletas maasikakasvataja. Marju hakkab ta müüma ka Kuressaare turul, kus ta on juba tuntud nägu.



Esimesed maasikad põllult pärast jaani



Et maasika saagikus sõltub ka istanduse vanusest, siis ootab ta head saaki. Möödunud aastal istutatud taimed paistavad praegu väga ilusad. Praegu on tal pisut üle poole hektari taimede all, kuid ta plaanib tänavu ühe põllu juurde teha, mis kärbumise tõttu ringivahetamist vajas.



“Ma keemiat ei kasuta ja taimi tabas vist mingi haigus. Võtan istanduse üles ja panen uue, värske asemele,” seletas mees.



