Ilmub raamat viikingiajast Saaremaal

Reede, 16. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 16. juuni 2017. FOTO: Argo kirjastus Aastakümneid Saaremaal viikingiaega uurinud arheoloogi sulest tuleb nädala algul müüki ülevaatlik raamat “Viikingiaegne Eesti”. See on kirja pandud stiilis, kus teaduslike osade vahele on pikitud kunagisi olusid kirjeldavad, lugejat ajastu keskele viivad lookesed.



Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur Marika Mägi (pildil) selgitas, et kuigi Eestis on ajaloo-alases kirjanduses levinud rohkem akadeemiline kirjutamislaad, on maailmas hakatud järjest enam hindama kergesti loetavat stiili ka teaduslikes kirjutistes.



“Eeldatakse, et ka akadeemilised autorid kirjutaksid ladusamas ja huvitavamas kirjas, mitte nii nagu varem, kui tõsiselt võetav info pidi olema ka tõsiselt ja kuivalt dokumenteeritud,” nentis ta. “Sama asja võib kirjeldada nii või naa, aga info jääb ju samaks.”



Lisaks on Mägi andnud edasi ka palju üldist Põhja-Euroopa tausta, mida Skandinaavias ja Inglismaal ning mujal Baltimaades sellest ajastust arvatakse.

Kuigi Saaremaa on viikingiajaga tugevalt seotud, hoidis autor tasakaalu ja kirjeldas nii kogu Eesti rannikualasid kui sisemaad. “Neid kahte osa lahutasid metsad ja sood, mis olid omavahelisele läbikäimisele tõkkeks vahel. Mereäärsed sõdalased kuulusid Ida-Rootsi ja Soome rannikualadega samasse kultuurisfääri. Ülejäänud Mandri-Eesti oli hoopis teistsuguse materiaalse kultuuriga.”



Igast elualast



Kuigi Mägi on varem kirjutanud ingliskeelse raamatu, mis käsitleb põhjalikult viikingiaegset rahvusvahelist kaubandust ja kommunikatsiooni Soomest kuni Leeduni, on teos “In Austrvegr. Role of the Eastern Baltic in Viking age communication over the Baltic sea” (Idateel. Baltimaade roll Läänemere viikingiaegses kommunikatsioonis – toim) praegu alles toimetamisel ühes rahvusvahelises kirjastuses.



Käesolevas raamatus käsitletakse aga sama teemat ning ülejäänud kaks kolmandikku kirjeldavad näiteks Eesti aladel asunud majapidamisi, rahvaarvu, rõivastust, orje ja toitu, aga ka kunagisi uskumusi, matusekombeid ja rituaale.



Idee just eesti keeles kirjutada tekkis uurijal seetõttu, et kahjuks on viimasel ajal teaduskirjandus enamasti niigi ingliskeelseks läinud. “Kui inimesed tahavad lugeda, mida tänapäeva arheoloogid on teinud, või uurida siinse ajaloo kohta, on mõistlik, et nad saavad seda ikkagi emakeeles teha,” on Mägi kindel.



