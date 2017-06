Uudised

Postkontorites lõpeb ajakirjade ja ajalehtede müük

Reede, 16. juuni 2017.



Autor: Ahto Jakson Reede, 16. juuni 2017. Liiva postkontori klienditeenindaja Riina Räim lähenevatest muutustest end morjendada ei lase. FOTO: Tambet Allik Sideettevõte Omniva lõpetas 1. juunist Leisi postkontoris ajalehtede ja ajakirjade müügi. Orissaare ja Liiva postkontoris ootab sama asi ees 1. augustist.



Omniva põhjendab perioodika müügi lõpetamist vähese müügiga. “Kahjuks oli müük postkontorites väga väike, mis on ka arusaadav – kui inimesed ostavad ajalehti-ajakirju üksikmüügist, siis tehakse seda tänapäeval valdavalt kas kioskitest, poodidest või mujalt kohtades, kus niikuinii käiakse või mis teele jäävad, mitte ei tulda selleks postkontorisse,” ütles Omniva avalike suhete juht Mattias Kaiv.



Lisaks edasimüügi väikesele vahendustasule oli ka protsess, mida perioodika üksikmüügi juures nõuti, niivõrd mahukas ning see ei sobinud kokku postiasutuse igapäevatöö korraldusega. “Lõppude lõpuks ei tasunud see ettevõttele ära,” tunnistas Kaiv.



Nii palju kui Omnivani on tagasisidet jõudnud, suhtuvad väljaandjad müügi lõpetamisse neutraalselt, kuna müük postkontorites on olnud väike.



“Maapiirkondade elanikud tellivad endale ajalehti-ajakirju pigem koju, sest see on neile kõige mugavam. Pood, postkontor, bensiinijaam vm koht, mis ajalehti müüb, ei ole kodule lähedal,” selgitas Kaiv. Tellimisvõimalust pakub Eesti Post jätkuvalt nii postkontorites, postipunktides, veebis kui ka kirjakandja vahendusel.



