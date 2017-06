Välismaa teadlased käisid Muhus loopealseid uurimas

Uudised

Reede, 16. juuni 2017.



Autor: Laura Altmets Reede, 16. juuni 2017. Luule Sinnisov (paremal) ja Anneli Esko demonstreerivad putukate kogumise metoodikat. FOTO: Tambet Allik Eile käis Muhus teadlasi mitmest Euroopa riigist ja ka meie oma Tartu ülikoolist. Visiidi keskseks teemaks oli väli- ja laboritööd. Kohalesõitnud külalised on LIFE projekti osalised, mida rahastab Euroopa Liit.



“Meie tegevuseks on praegu uurimine, kuidas saab taimedega koos elavaid seeni kasutada loopealsete kiiremaks taastamiseks,” tutvustas Tartu ülikooli teadlane Maarja Öpik. Katset viis läbi doktorant Tanel Vahter.



2016. aastal nooreks looduskaitsjaks valitud Annely Esko rääkis Meie Maale, et LIFE projekti osalised on Eestis jaotunud gruppidesse: osa läks Pärnusse, teised tulid Muhusse. Sama seltskond teadlasi käib igal aastal erinevates riikides suuremate projektidega tutvumas.



“Sel aastal otsustati meie juurde tulla. Praeguse seisuga ollakse väga vaimustuses sellest, kui suurekaalulise projektiga on tegemist. Lääne-Euroopas ei ole üldse säilinud taoline liigirikkus.



Saaremaa loodus on haruldane



Kõik on kogu aeg ninapidi maas, vaatavad ja pildistavad, meie jaoks on aga tavaline, et igal kevadel on kõik orhideesid täis,” kommenteeris Esko. Eelkõige oli ta õnnelik selle üle, et on tehtud rohkem, kui algselt loodetud. Tartu ülikool on partnerina olnud suureks abiks.



“Ainult Eestis ja Rootsis loopealseid leidubki ning üks kolmandik sellest on meie kodumaal. Enne projekti olid need rohumaad väga halvas seisus, palju oli kadakate poolt kinni kasvanud, aga praeguseks oleme 1400 hektari ulatuses võsa harvendanud ning alustanud karjatamisega,” sõnas Annely Esko. “Kokku on meil 25 projekti Hiiu-, Saare- ja Muhumaal.”



Esko sõnul on tulemused seni olnud ääretult positiivsed, sest taimestik on taastunud väga kiiresti ning inimesed on üritusega kaasa tulnud. Ainuüksi Koguval on projektiga liitunud 60 eramaaomanikku ning kohalikud talupidajad karjatavad nendel aladel loomi. Esko tõi välja, et kõige lihtsamalt on läinud saarlastega, hiidlaste algus oli veidi aeglasem.



Projekt on edenenud oodatust paremini



“Oleme üllatunud selle üle, kui kiirelt on taimestik taastunud. Varem kadakaid täis alale on praegu kogunenud paljud uued putuka- ja niiduliigid. Need ongi isendid, kellele on Eestis praegu väga vähe kasvukohta järel,” kommenteeris projekti käiku Tartu ülikooli botaanika vanemteadur Aveliina Helm.



Ta tõi välja näiteks vahulille ja kassikäpa, mis kasvavad ainult väga valgusrikastes kohtades. Viimane oli Põhja-Eestis varem väga levinud, aga nüüd peab lausa tikutulega taga otsima. “Antud projekt ongi siin algatatud selle jaoks, et kaitsta tuhandeid aastaid eksisteerinud taimeliike. See on väga suur samm edasi,” sõnas Helm ning selgitas, et ettevõtmise raames suurendatakse looniitude pindalasid ligi poole võrra. Külalistele meeldisid ka avanenud vaated merele, mille kadakad varem ära varjasid.



Eestlased on õnnelik rahvas



Saksa teadusajakirjanikule Rainer Kurlemannile, kes viibib Eestis esimest korda, tema enda sõnul siin väga meeldib. “Inimesed on rahulikud, tänaval jalutades on nende nägudest näha rahulolu,” kommenteeris ta. “Saaremaa on väga eriline koht, saartel on eelkõige mere tõttu alati väga eriline atmosfäär. Ma ei ole seda enda koduriigis kohanud.”



Kurlemann ütles, et suundub täna grupiga Läänemerd uurima. Tema eesmärk on tutvustada inimestele ajakirjanduse kaudu täiesti teistsugust teadust ja loodust. “Küsisin Tallinnas ühelt kohalikult, kas ta Muhumaa loodusega on tutvunud.



Tema vastas, et ei ole, on vaid läbi sõitnud, et Saaremaale jõuda. Arvan, et antud projektiga võib see muutuda,” muigas mees. Viimasena kiidab ta tehnoloogia arengut, mis võimaldab töö, mida inimesed teeksid kondimootori jõul 600 tundi, teha masina abil kõigest 40 tunniga.



