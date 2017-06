Uudised

Muusikakooli suur nõudlus

Reede, 16. juuni 2017.



Tänavu on Kuressaare muusikakooli soovijaid rohkem, kui on õppekohti. 5.-6. juunil toimunud katsetele kandideeris kokku 44 last, kuid kohti jätkus vaid kolmekümnele.



“Hetkel ei saanud 14 last vastu võtta, põhjuseks peamiselt see, et eelarve ei luba – õpetajate koormused on täis, aga mõne katsetulemused jäid ka vajaka,” ütles muusikakooli direktor Tarmo Berens Meie Maale.



Berens lisas, et võimaluse korral suurendatakse septembriks eelarvet ning sellisel juhul lisandub ka õpilasi. Samas võib juhtuda, et isegi viimasel hetkel vabaneb mõni koht. Direktori sõnul ei ole taoline olukord esmakordne, sest igal aastal jääb teatud hulk soovijaid joone alla.



Positiivsena toob ta välja, et kandideerijate arv on aastatega kasvanud. “Elanike arv pidevalt langeb, aga Kuressaare muusikakoolis ei saa seda täheldada,” sõnas kooli juht.



Katsed läksid Berensi sõnul edukalt. Küsimusele, kas kõik lapsed julgesid kohe esineda, vastas ta: “Kõik lapsed olid julged, aga mõned olid veel julgemad!”

