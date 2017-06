Uudised

Tänak harjutas Võrumaal

Reede, 16. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 16. juuni 2017. Ott Tänak Võrumaa teedel masinat testimas. FOTO: Margus Ansu/Postimees Ott Tänak ja Martin Järveoja panid eile Võrumaa teedel paika oma Ford Fiesta WRC seadistuse Poola MM-ralliks. Kuigi testipaik on kodune, on eestlaste jaoks tegu täiesti hariliku tööpäevaga. “Pole siin mingit lõbu,” ütles Ott Tänak Postimehele.



“Ma ei oska öelda, palju kilomeetreid on tulnud. Ma arvan, et 160–170 sai sõidetud,” rääkis Tänak lõunapausil. “Tegeleme, et autot Poola ralliks heaks saada. Usun, et siinsed teed ja olud on suhteliselt sarnased nendega, mida näeme seal. Ma ei näe mingit põhjust, miks me ei saa seda tööd siin teha. Selleks saigi siia tuldud.”



Nagu kohalik rallilegend Margus Murakas Postimehele selgitas, on Eesti teed palju sarnasemad Poola kui Soome rallil nähtavatele: “Soome kruus oma graniitpõhjaga on hoopis teine, kõvem. Meie Lõuna-Eesti teed on liiva ja savi segu, tegu on hoopis pehmema kruusaga.” “Ma ei oska öelda, palju kilomeetreid on tulnud. Ma arvan, et 160–170 sai sõidetud,” rääkis Tänak lõunapausil. “Tegeleme, et autot Poola ralliks heaks saada. Usun, et siinsed teed ja olud on suhteliselt sarnased nendega, mida näeme seal. Ma ei näe mingit põhjust, miks me ei saa seda tööd siin teha. Selleks saigi siia tuldud.”Nagu kohalik rallilegend Margus Murakas Postimehele selgitas, on Eesti teed palju sarnasemad Poola kui Soome rallil nähtavatele: “Soome kruus oma graniitpõhjaga on hoopis teine, kõvem. Meie Lõuna-Eesti teed on liiva ja savi segu, tegu on hoopis pehmema kruusaga.”

Veel artikleid samast teemast »