Meie Maas alustas tööd suvereporter

Reede, 16. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 16. juuni 2017. Laura Altmets soovis juba möödunud aastal ajakirjaniku elukutset proovida ja sel aastal avanes tal võimalus töötada suvereporterina Meie Maas.



„Mu sõbranna Katarina oli möödunud suvel lehes tööl ja olin kade ta peale. Siis kirjutasin peatoimetajale ja suhteliselt lihtsalt läks töölesaamine,“ rääkis Laura.



Varem on neiu mitu aastat blogi pidanud. Pärast gümnaasiumi lõpetamist läks ta aga pooleks aastaks Londonisse lapsehoidjaks, seejärel Küprosele, Norrasse, Pariisi ja Kariibidele.



