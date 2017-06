Uudised

27 tööd langes valla sümboolika konkursilt välja (1)

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 15. juuni 2017. Rahvahääletuse võitja “Saaremaa valla sümboolika I” Riigikantselei eksperthinnangu järgi ei vastanud 61-st Saaremaa valla sümboolika konkursil osalevast tööst 27 oluliselt heraldikareeglitele ning ei saa seetõttu enam konkursil jätkata.



Täielikult vastas heraldikareeglitele vaid kaheksa tööd. 26 tööd vastavad osaliselt reeglitele, mis tähendab, et kavandit tuleb korrigeerida. “Juhul, kui nende hulgast selgub võitja, tuleb töö vastavusse viia,” selgitas Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu, kes kuulub ühtlasi Saaremaa valla sümboolika konkursi komisjoni.



27 konkursitööd ei vastanud heraldikareeglitele ehk kavandi reeglitega vastavusse viimine muudaks neid oluliselt. “Nende seast enam valida ei saa,” tõdes Lipu.



Saaremaa valla Facebooki lehel läbiviidud rahvahääletusel kogus enim toetust töö “Saaremaa valla sümboolika I”, mis sai üle 200 meeldimise ehk like´i. Konkursi komisjonil tuleb otsustada, kui suure preemia see töö saab.



Liikmed puudusid



Eile kogunenud Saaremaa valla sümboolika konkursi komisjon pidanuks tegema otsuse, milline 34-st sõelale jäänud tööst konkursi võidab ja avalikustama ka võidutöö autori. Paraku otsust eile ei sündinud.



“Komisjon ei teinud lõplikku otsust, sest viis komisjoniliiget ei osalenud ning komisjon pidas õigeks võtta vastu otsus laiemas koosseisus,” põhjendas Merike Lipu.



Eilselt Saaremaa valla sümboolika konkursi komisjoni istungilt puudusid Torgu vallavanem Tiit Põld, Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam, Orissaare vallavanem Vello Runthal, Valjala vallavanem Aare Martinson ja Laimjala vallavanem Vilmar Rei.



Eile kogunenud ülejäänud komisjoni liikmed vaatasid tööd läbi ja neil tekkisid ka omad eelistused, mida järgmisel korral arutatakse.



Hindamiskomisjoni kuuluvad Lääne-Saare valla esindaja Merike Lipu, Salme vallavanem Kalmer Poopuu, Torgu vallavanem Tiit Põld, Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam, Mustjala vallavanem Kalle Kolter, Leisi valla esindaja Airi Toompuu, Orissaare vallavanem Vello Runthal, Valjala vallavanem Aare Martinson, Laimjala vallavanem Vilmar Rei, Pihtla vallavanem Jüri Saar ja Kuressaare linna esindaja Maria Reimal. Komisjoni töösse on kaasatud ekspertarvamuse esitamiseks Riigikantselei esindaja Gert Uiboaed, Neli Disain OÜ esindaja Anne Olop, Saaremaa Muuseumi direktor Endel Püüa ja Saare maavanema kohusetäitja Jaan Leivategija.





Rahvahääletuse võitja “Saaremaa valla sümboolika I”



Rist sümboliseerib Saaremaale omaseid tuulikuid, mis näitavad töökust ja visadust. Kuressaare piiskopilinnus tähendab kodu ja turvalisust. Viikingilaev seilamas lainetel, vana laev, mis tähendab minevikku ja millel on selge siht tuleviku suunas. Laeval on 11 kilpi, mis tähistavad Lääne-Saare, Salme, Torgu, Kihelkonna, Mustjala, Leisi, Orissaare, Valjala, Laimjala ja Pihtla valda ning Kuressaare linna. Ankur – saarlased on alati olnud mererahvas. Mõõgad ja kilp sümboliseerivad murdumatut vaimu, mis viib alati kindlalt sihile.

