TS Laevad kuulutas välja juhatuse esimehe konkursi

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Autor: MM Neljapäev, 15. juuni 2017. Kaido Padar. TS Laevad OÜ nõukogu kuulutas välja konkursi juhatuse esimehe leidmiseks, senine juht Kaido Padar lahkub augustis ametist ja hakkab juhtima valdusfirmat Eesti Talleks AS.



Kaido Padar asub Eesti Talleksi juhatuse esimehe kohale alates 1. augustist, sinnani jätkab ta tööd TS Laevade juhatuses.



Juhatuse esimehe ülesandeks on ettevõtte strateegiliste eesmärkide elluviimine, äriprotsesside juhtimine ja organisatsiooni üldjuhtimine. Juhatuse esimehe fookuses on ettevõtte efektiivsuse tõstmine ja kõrgetasemelise teeninduse tagamine eesmärgiga ehitada üles Eesti parima teenindusega ettevõte.



