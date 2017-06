Uudised

Rollerijuht jäi vanarauaveoki alla

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 15. juuni 2017. Foto on illustratiivne Eile hommikul kella 9 paiku juhtus Angla tuulikumäe sissesõidu juures liiklusõnnetus. Rolleriga Leisi suunal linna poot sõitnud 50-ndates naisterahvas sooritas maanteelt vasakpööret tuulikumäe parklasse, kui pealtnägija sõnul sõitis talle tagant otsa vanarauaveok.



„See on suur vedamine, et naine ellu jäi. Roller oli kõik tükkideks mööda kraavi laiali,“ rääkis pealtnägija. Kiirabi ja politsei jõudsid tema sõnul sündmuskohale umbes 15–20 minuti jooksul. Orissaarest välja sõitnud kiirabi viis kannatanu Kuressaare haiglasse.



Kohalike elanike sõnul on tuulikumäe juures 70 ala märkimisväärselt palju, nii käidavas kohas peaks vähemalt suviti olema kiirusepiirang 50.



