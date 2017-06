Uudised

Tornimäe päästeselts palub abi

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Autor: Laura Altmets Neljapäev, 15. juuni 2017. Foto on illustratiivne MTÜ Tornimäe Vabatahtlik Päästeselts soovib osta uut päästeautot. Nende Facebooki lehel seisab, et masin asub praegu Pärnus ning liigub Saaremaale niipea, kui see on välja ostetud.



Senine auto, mis toodetud juba 70-ndate aastate alguses ja saadud Kuressaare päästekomandolt, on seltsi esindaja sõnul väsinud ning selle peale kindel olla ei saa. Tornimäe päästjate kasutuses on punane jõuvanker olnud umbes seitse aastat. Uue auto tootmisaasta on 1979, see mahutab 2700 liitrit kustutusvett ning 300 liitrit vahuainet. Masinaga loodetakse töötada 10 aastat.



Oksjonilt ostetud sõiduki lõpphinnaks sai 3000 eurot, millele lisanduvad veel registreerimistoimingute ning kasutusvalmidusse seadmise eest väljakäidavad summad. Riik projekti ei rahasta ning nii jääbki suur ost täielikult sponsorite ja heade inimeste õlule.



Selts palub kõigil ettevõtetel ja eraisikutel, kel vähegi võimalik, toetada uue auto ostu. Eesmärgiks on kogukonna, kvaliteedi ning reageerimiskiiruse parandamine.



Annetusi saab teha MTÜ Tornimäe Vabatahtlik Päästeselts arveldusarvele EE792200221066409194. Selgitusse tuleb märkida: Annetus päästeauto ostuks.

