Kuressaare neiu kinkis presidendile maali

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Autor: Ene Kallas Neljapäev, 15. juuni 2017. Noor kunstnik koos maaliga „Mina jään“. FOTO: erakogu Kuressaare gümnaasiumi 11. klassi õpilane Anna Karakjan kinkis kunstiolümpiaadidel häid kohti saanud maali „Mina jään“ presidendile.



Maakondlikult olümpiaadilt tuli esikoht, vabariiklikult üheksas.

„Olümpiaadi koduse töö teema oli „Mina jään“ ehk XII noorte laulu- ja tantsupidu,“ rääkis noor kunstnik. „Kompositsiooniks valisin midagi sellist, et see oleks seotud tantsimise ja laulmisega, samas ka hästi tundmisega ning rõõmsa meeleoluga. Püüdsin edasi anda eestlaste enesekindlust seoses eestlaseks olemisega.“



Vastavalt teemale olid pildil ka lapsed ning kunstnik ise (keskel). Inimestel on seljas Jämaja, Mustjala ja Kärla riided. President kannab seto rahvarõivast. Maalil domineerib hele värvigamma.



Maal valmis nädala aja jooksul, kokku ligi kaheksa tunni vältel. Maalil on inimesed paljajalu. Kunstniku sõnul näitab see seda, et inimesed tahavad jääda oma kodumaale. Nimelt oleks jalanõude kandmisel maa ja jalgade vahel piir.

„Soovisin maalile tuua ka Eesti presidendi, kuna tema kõned ning sõnavõtud on mulle sümpaatsed. Kõige viimaseks jätsingi tema maalimise ja tegin seda samal ajal, kui oli presidendi vastuvõtt Estonias,“ rääkis Anna.



Kinkimise lugu on aga selline, et noor kunstnik kirjutas linnapea Madis Kallasele, kas ta tohib tulla presidendiga kohtuma.



„Põhjendasin kirja sellega, et Kaljulaidi tegemised tunduvad põnevad,“ kõneles ta. Kui luba saadud, võttis ta sõbra ühes ja nii kohtutigi presidendiga 2. juunil raekojas. „Saime ise ka oma arvamust veidi avaldada. Hiljem kinkisin maali Kersti Kaljulaidile,“ sõnas Anna.



