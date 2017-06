Uudised

„Klassikokkutulekut“ filmitakse saarel 16 võttepaigas

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 15. juuni 2017. Valitud võttepaikades mängiti episoodid läbi ja pandi enam-vähem paika, kus peaksid asuma kaamerad ja valgustus. Pildil arutlevad režissööri esimene assistent Liina Tiido (vasakul), operaator Mihkel Soe, režissöör René Vilbre ja helirežissöör Olger Bernadt. FOTO: erakogu Nädala algul käis komöödiafilmi „Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused“ tehniline meeskond Saaremaal filmivõtete jaoks sobivaid paiku välja valimas. Uut osa nimetab filmi režissöör tegelaste vaatevinklist mitte komöödiaks, vaid suisa tragöödiaks.



Ülevaatuse käigus mängiti läbi ka episoode, et näha, kus toimub liikumine, kuhu panna kaamerad ja valgustus. Režissöör René Vilbre ütles, et esmalt käis kunstnik saarel aprillis ja valis nädala jooksul välja kõik võimalikud sobivaimad paigad, seejärel valis väiksem tehniline tiim kaks nädalat tagasi nende 20 hulgast kuus paika, kus võtted reaalselt üles filmida.



Selle nädala algul tuldi uuesti ning kinnitati valitud paigad ära – kokku filmitakse Saaremaal 16 võtteplatsil. „Käisime Sõrve külastuskeskuses ja selle ümber, kus filmime tegelaste saabumist Saaremaale. Vaatasime mitut randa, näiteks Ohessaares, kus on need kivikestest laotud tornikesed kaldal. Lisaks väisasime Kaarma kiriku ümbrust, Kuressaare kesklinna ja Arensburgi kanti,“ loetles ta.



Pärast Saaremaal käiku mindi tagasi pealinna, kus toimuvad ülejäänud võtted. „Eks muidugi ka interjööride puhul tehakse osa võtteid ka mandril,“ nentis Vilbre.



Uskumatud olukorrad



Režissöör selgitas, et uues osas leiavad aset koguni veelgi pöörasemad sündmused kui hittfilmi esimeses osas. „Kui siis olid kolm meest keskea kriisi äärel, siis nüüd on nad täitsa kriisi põhjas. Nendega juhtub suht masendavaid sündmusi, mis keeravad nende elu mitmeks päevaks pea peale,“ viitas Vilbre.

Ta lisas, et kuigi osa stseene tundub esmapilgul võimatud, tuli esimeste proovide käigus välja, et näitlejate sõprade-tuttavatega on siiski midagi sellist juhtunud.

Uut osa nimetas Vilbre tegelaste vaatevinklist võetuna tegelikult tragöödiaks. „See on kohati must huumor ja kohati tragikoomiline – kui kolm sõpra hakkavad minema pulma, satuvad nad esialgu matustele, lõpuks muidugi pulma ka,“ andis ta vihjeid.



Taustanäitlejateks vaja nii mehi kui naisi



Näitlejatel olevat tema sõnul olnud kerge vana rasva pealt järg üles võtta. „Nüüd on palju kergem kui esimeses osas, kus õppisime alles üksteist tundma – teame juba, mis nupust keegi käivitub. Genkal oli see toona alles esimene filmiroll ka.“

Lisaks oodatakse 12. juunist alates inimesi registreeruma taustanäitlejateks.



Vajatakse nii mehi kui naisi vanuses 20–70. Enim siiski 40–50-aastasi, kes oleksid peategelaste eakaaslased. Kokku läheb tarvis mitut seltskonda ehk Vilbre hinnangul umbes 70 inimest.



Ta hoiatas, et filmivõtted on aeganõudvad. „Tuleb aega ja kannatust varuda – filmi tegemine on raske töö, mitte pelgalt lõbu,“ pani ta kõigile huvilistele südamele.



