Koolidele otsitakse juhte

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Autor: Laura Altmets Neljapäev, 15. juuni 2017. Raimu Aardam Kihelkonna kool otsib direktorit. Seni on direktori asetäitja olnud alates möödunud aasta augustist Kai Kallas.



„Meile ei ole veel kandidaatidelt kõnesid tulnud, aga kooliaasta hakkab ju alles lõppema ja eks oma ringkondades teatakse, et otsime,” sõnas vallavanem Raimu Aardam. „See, kas Kai Kallas jätkab, on kõige rohkem tema enda teha.”

Küsimuse peale, kas Kallas sooviks ametis jätkata, vastas naine: „Päris sada protsenti olen kindel juuli lõpuks, aga praegu tundub küll, et soovin. Selle õppeaasta jooksul olen juba üht-teist selgeks saanud.” Direktori senine kohusetäitja selgitab, et töö on mitmekülgne ning lapsed ja kolleegid toredad. See olevatki suurim motivaator. „Tänu tublidele lastevanematele ja kooli inimestele on väga paljud asjad algatuse saanud, kõik koos siin ikka tegutseme,” sõnas Kallas.



Murekohana tõi direktori senine kohusetäitja välja väikese õpilaste arvu, mistõttu peab ta pidevalt kooli tegevuse kohta aru andma. Samas ei too see tema sõnul motivatsiooni alla, sest seni, kuni on tublisid lapsi ja nende vanemaid, püsib maja tegevuses. „Meil on lasteaed ja söökla, otsime ruumidesse pidevalt rentnikke, et maja toimiks,” selgitas Kallas. „Nii me siin asjatame oma kooliaia, kasvuhoone ja hakkajate lastevanematega.”



Ootused on Raimu Aardami sõnul väikekooli direktorile veidi teised kui suure kooli omale. „Peab olema natukene mitmekülgsem, sest seal tuleb tegeleda ka näiteks toitlustamise, mänguväljakute ja kooliaiaga. Lapsi on vähe ning meil ei ole piisavalt spetsialiste. Direktor koordineeribki siis laiemalt.”



Kihelkonna kooli direktor loodetakse leida 25. juuliks ning tööle asumise aeg on 23. august.



