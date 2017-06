Uudised

Incapi juht valiti elektroonikatööstuse liidu juhatusse

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Autor: MM Neljapäev, 15. juuni 2017. Otto Richard Pukk. FOTO: erakogu. Elektroonikatööstuse liit valis kolmeks aastaks uue juhatuse, kuhu kuulub nüüdsest ka Saaremaal asuva elektroonikatehase Incap juht Otto Richard Pukk.



Liitu juhtivasse seitsmeliikmelisse juhatusse valiti eilsel üldkoosolekul lisaks Otto Richard Pukile ka tegevjuht Arno Kolk, Heikki Mikael Mäki, Hanno Septer, Andres Leedo, Andres Ojalill ja Andres Taklaja, kes jätkab ühtlasi ka liidu juhatuse esimehe ametis. Juhatuse liikmete volitused kehtivad kolm aastat.



Puki sõnul on siinsel elektroonikasektoril olemas kõik vajalik, et Eesti maailma tipptehnoloogia kaardile märkida. Tipptehnoloogilise sisseseadega elektroonikat tootva ning seda Saaremaalt nii Skandinaaviasse, Euroopasse, Põhja-Ameerikasse kui Aasiasse eksportiva Incapi juhi Otto Richard Puki sõnul on oluline Eesti elektroonikatööstust nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul rohkem esile tõsta ja selleks koostööd teha.



“Seda taset, mille meie elektroonikaettevõtted on tänaseks saavutanud, ei tasu kindlasti häbeneda. Sarnaselt Incapile kasutavad ka teised Eesti elektroonikaettevõtted kõrgtehnoloogiaid ja robootikat, mis võimaldab tõsta eestimaise elektroonikatoodangu kvaliteedi maksimumini ja arendada digitaliseeritud andmete analüüsi abil tööstust pidevalt edasi. Peame seda ise koostöös rohkem esile tõstma,” selgitas Pukk.



Eesti Elektroonikatööstuse Liidu tegevjuhi Arno Kolgi hinnangul on elektroonikasektori koostööd tarvis ka selleks, et leida rohkem viise toodangule lisaväärtuse andmiseks. “Meil on kõik eeldused selleks, et eestimaisele elektroonikatoodangule veel rohkem väärtust luua. Parimate tulemuste saavutamiseks peame aga tegutsema koos ja miks mitte ka koostöös teiste tööstus- ja tootmissektoritega väljaspool elektroonikavaldkonda,” rääkis Kolk.

