Uudised

Tantsutäht Millert tuli Saaremaa meistriks

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 14. juuni 2017. Mairold Millert 10. juunil selgus Grand Prix Kuressaare kasiinos tänavune Saaremaa pokkerimeister, kelleks tuli 2010. aastal menuka meelelahutussaate “Tantsud tähtedega” võitnud Mairold Millert.



Maailma populaarseimas, No Limit Texas Holdem mänguformaadis korraldatud turniirist võttis osa 63 pokkerisõpra, mis tähistas uut võistlejate arvu rekordit läbi aegade. Teiste seas jahtisid esikohta ka viimase aasta Eesti suurimad pokkeristaarid Markku Koplimaa, Roland Luik ning Marius Morel.



Võistluse sisseost oli 50 eurot ning tšempioni selgumiseks kulus ligikaudu 12 tundi. Kuigi Millert alustas esikohaduelli Pärnu pokkeriklubi esindaja Jüri Kruusmanni vastu selges kaotusseisus, tõi talle edu julge ning agressiivne mäng.



“Mul polnud midagi kaotada ning pidin seetõttu algusest peale suruma,” tunnistas õnnelik võitja, kes on mänginud pokkerit hobikorras juba aastaid ja tulnud ka võistkondlikuks Eesti meistriks.



Esikoht tõi 1041 eurot auhinnaraha, Millertile järgnenud Kruusmann teenis 680 eurot. Ka kaks järgmist kohta läksid külalistele – Alo Kaste sai kolmanda ning 2011. aastal freeroll-pokkeris Eesti meistriks tulnud Villu Metsur neljanda koha. Ühtekokku jagus preemiaid kaheksale paremale.



Seni pole saarlased Texas Holdem mänguformaadis korraldatud kohalikel meistrivõistlustel teistele sõnaõigust andnud. 2013. ja 2014. aastal tuli võitjaks Raimo Kaljulaid, aasta hiljem aga tema vend Kristjan. Mullu läks tiitel Saaremaalt pärit, kuid praegu Tallinnas elavale elektroonilise muusika produtsendile Tarmo Tammelile. Maailma populaarseimas, No Limit Texas Holdem mänguformaadis korraldatud turniirist võttis osa 63 pokkerisõpra, mis tähistas uut võistlejate arvu rekordit läbi aegade. Teiste seas jahtisid esikohta ka viimase aasta Eesti suurimad pokkeristaarid Markku Koplimaa, Roland Luik ning Marius Morel.Võistluse sisseost oli 50 eurot ning tšempioni selgumiseks kulus ligikaudu 12 tundi. Kuigi Millert alustas esikohaduelli Pärnu pokkeriklubi esindaja Jüri Kruusmanni vastu selges kaotusseisus, tõi talle edu julge ning agressiivne mäng.“Mul polnud midagi kaotada ning pidin seetõttu algusest peale suruma,” tunnistas õnnelik võitja, kes on mänginud pokkerit hobikorras juba aastaid ja tulnud ka võistkondlikuks Eesti meistriks.Esikoht tõi 1041 eurot auhinnaraha, Millertile järgnenud Kruusmann teenis 680 eurot. Ka kaks järgmist kohta läksid külalistele – Alo Kaste sai kolmanda ning 2011. aastal freeroll-pokkeris Eesti meistriks tulnud Villu Metsur neljanda koha. Ühtekokku jagus preemiaid kaheksale paremale.Seni pole saarlased Texas Holdem mänguformaadis korraldatud kohalikel meistrivõistlustel teistele sõnaõigust andnud. 2013. ja 2014. aastal tuli võitjaks Raimo Kaljulaid, aasta hiljem aga tema vend Kristjan. Mullu läks tiitel Saaremaalt pärit, kuid praegu Tallinnas elavale elektroonilise muusika produtsendile Tarmo Tammelile.

Veel artikleid samast teemast »