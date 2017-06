Uudised

Malev paneb noored tööle

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Sel aastal saab Kuressaare noortemalevas tööd 45 noort, seda on veidi vähem võrreldes eelmise aasta 48 osavõtjaga.



Töölepingud sõlmitakse Noortejaamas neljapäeval, 15. juunil kell 18. Kohale on tulemas ligikaudu 80 inimest ehk siis malevlased koos vanematega.



Jagatakse informatsiooni tööandjate ja rühmajuhtide kohta, samuti saavad noored teada oma tulevased töökohad.



Kuressaare noortemaleva juhataja Liisi Lõo ei soostunud veel ütlema, kes on selleaastased erasektori koostööpartnerid, kuid märkis ära, et neid leida on väga keeruline. “Linna allasutused on meil ikka olnud: Kudjape kalmistu, spordibaasid. Eraettevõtteid on kümme,” lausus Lõo.



Kokku laekus korraldajatele 53 tublide noorte sooviavaldust, kuid mõned pidid joone alla jääma.



“Lihtsalt ei ole nii palju tööandjaid, et saaks kõigile kohta pakkuda,” tunnistas maleva juht kahetsusega.



Noortemalev kestab 3.–14. juulini, see algab traditsioonilise vande andmisega ning lõpeb selle mahavõtmisega.



