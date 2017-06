Uudised

Henno Käole pühendatud Laimjala Valss

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Autor: Anna-Liisa Õispuu Kolmapäev, 14. juuni 2017. Henno Käo Pühapäeval, 18. juunil toimub Kingli külas järjekorranumbrilt juba kolmas Laimjala Valss. Kui varasemad kaks heategevuslikku kontsertõhtut on toimunud Laimjala mõisapargis ning pühendatud Debora Vaarandile mälestuskuju püstitamiseks, siis sellesuvine Laimjala Valss on Henno Käo mälestuseks.



Kinglist pärit Henno Käol täitus tänavu 10. jaanuaril 75. sünniaastapäev.

Tunnustatud lastekirjaniku, illustraatori ja laulusõnade autorina on Henno Käo looming äärmiselt mitmetahuline ning 18. juunil toimuval pidupäeval soovivad korraldajad anda publikule Käo loomingust ulatusliku ülevaate.



Üles astuvad sõbrad



Päeval kell 14 toimub Henno Käo ühe tuntuma lasteraamatu “Suure kivi lood” peamise inspiratsiooniallika, Kingli küla maadel asuva loodusliku Suure Kivi juures lõbus vaatemäng kogu perele. Sündmus on tasuta.



Spetsiaalselt selleks päevaks loodud lugusid esitab Männiste pereansambel. Henno Käo raamatutegelased elustavad Laimjala Näitemängu Selts ja Kahtla kooli lapsed. Lisaks saavad kõik huvilised läbi teha retke Henno Käo raamatupaikades tema lapsepõlvesõbra Rein Kirstu juhatusel. Suur Kivi ja sinna viiv infosiltidega varustatud matkarada on ka edaspidi avatud kõigile huvilistele.



Pidupäeva peasündmus, Henno Käo loomingule pühendatud kontsertõhtu algab kell 18 Kingli mõisapargis. Üles astuvad Henno Käo sõbrad: ansamblid Apelsin ja Kukerpillid, Ivo Linna, Männiste pereansambel ning Lauri Nebel ja Heino Mäelt ansamblist Peoleo. Kontserdipaik avatakse kell 14. Lisaks on avatud vahvate tegelaste ja tegevustega lasteala, Henno Käo joonistuste ja raamatute näitus ning toitlustusala. Kell 17 algab oksjon Henno Käo mälestusesemetest. Kogu pidupäeva kava eestvedaja on Laimjala rahvamaja juhataja Inga Rand.



Eestvedajaks kohalik rahvas



Kui esimese kahe Laimjala Valsi peakorraldaja oli Debora Vaarandi 100. sünniaastapäeva tähistanud Laimjala Loodussõprade Selts, siis Henno Käole pühendatud pidupäeva eestvedaja on Käo kodukandi rahvas, Kingli Külaselts. Lisaks toetavad üritust Laimjala vallavalitsus, Kingli Grupp ja Rein Kirst.



