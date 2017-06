Uudised

Rahvusvaheline tenor esineb Kihelkonnal

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Kolmapäev, 14. juuni 2017. Mati Turi. Sel reedel algusega kell 19 rõõmustab rahvusvaheliselt tunnustatud tenor Mati Turi Kihelkonna rahvamajas kõiki neid, kelle hinges elab muusika. Kontsert, mis keskendub Eesti levimuusika klassikale, kannab nime “Olgu sirel see…”.



Klaveril saadab Hain Hõlpus. Esitamisele tulevad Arne Oidi, Gennadi Podelski, Tõnis Mägi, Valter Ojakääru, Boris Kõrveri ja teiste nimekate muusikute heliloome.



Mati Turi õppis H. Elleri nim Tartu muusikakoolis ning Eesti muusika- ja teatriakadeemias koorijuhtimist Ants Üleoja dirigeerimisklassis. Edasi täiendas Mati Turi end ooperitenorina, õppides Soomes Jaakko Ryhäneni käe all.

1992. aastast alates laulab ta Eesti Filharmoonia Kammerkooris ja on selle solistina esinenud paljudes kontserdipaikades.



Ta on teinud koostööd mitmete tuntud muusikakollektiividega ning dirigentide Eric Ericsoni, Robert Cannetti, Howard Armani, Herbert Böcki, Paul Hillieri, Tõnu Kaljuste, Olari Eltsi, Arvo Volmeri, Eri Klasi ja mitmete teistega.

Mati Turi esineb aeg-ajalt ka sooloartistina. Eriti silmapaistev koostöö on andeka pianisti Martti Raidega.



Ta on laulnud Adamsi ooperis “Nixon Hiinas”, Dvořáki “Näkineius”, Britteni ooperites “Lucretia teotamine” ja “Koovitaja jõgi”, Haydni ooperites “Üksik saar”, “Elu kuu peal”, “Armida” ja Verdi “Othellos”.



Mati Turi nähtav ooperilaulja karjäär algas 2005.–2006. aasta paiku, kui ta oli jäänud vabakutseliseks. 2005. aastal tegi ta kaasa Tampere ooperis Kokkoneni “Viimastes kiusatustes” ning Soome on andnud talle ooperilaval järjest innustust ja tuge.



Siitkaudu on temast ka mujal maailmas rohkem teada saadud: Kokkola ooperis laulis ta Bizet’ “Carmenis” ja Bergi “Lulus”, Soome rahvusooperis peaosalist Pauli Korngoldi “Surnud linnas”, siis Mihkel Kütsoni käe all Schleswig-Holsteinis Busoni “Doktor Faustis” ning vähetähtis pole olnud ka pidev esinemine Erkki-Sven Tüüri ooperis “Wallenberg” rahvusooperis Estonia.



Turi on silmapaistev oratooriumilaulja, ta on laulnud tenoripartiisid paljude vokaal-sümfooniliste suurvormide ettekannetel. Klaveril saadab Hain Hõlpus. Esitamisele tulevad Arne Oidi, Gennadi Podelski, Tõnis Mägi, Valter Ojakääru, Boris Kõrveri ja teiste nimekate muusikute heliloome.Mati Turi õppis H. Elleri nim Tartu muusikakoolis ning Eesti muusika- ja teatriakadeemias koorijuhtimist Ants Üleoja dirigeerimisklassis. Edasi täiendas Mati Turi end ooperitenorina, õppides Soomes Jaakko Ryhäneni käe all.1992. aastast alates laulab ta Eesti Filharmoonia Kammerkooris ja on selle solistina esinenud paljudes kontserdipaikades.Ta on teinud koostööd mitmete tuntud muusikakollektiividega ning dirigentide Eric Ericsoni, Robert Cannetti, Howard Armani, Herbert Böcki, Paul Hillieri, Tõnu Kaljuste, Olari Eltsi, Arvo Volmeri, Eri Klasi ja mitmete teistega.Mati Turi esineb aeg-ajalt ka sooloartistina. Eriti silmapaistev koostöö on andeka pianisti Martti Raidega.Ta on laulnud Adamsi ooperis “Nixon Hiinas”, Dvořáki “Näkineius”, Britteni ooperites “Lucretia teotamine” ja “Koovitaja jõgi”, Haydni ooperites “Üksik saar”, “Elu kuu peal”, “Armida” ja Verdi “Othellos”.Mati Turi nähtav ooperilaulja karjäär algas 2005.–2006. aasta paiku, kui ta oli jäänud vabakutseliseks. 2005. aastal tegi ta kaasa Tampere ooperis Kokkoneni “Viimastes kiusatustes” ning Soome on andnud talle ooperilaval järjest innustust ja tuge.Siitkaudu on temast ka mujal maailmas rohkem teada saadud: Kokkola ooperis laulis ta Bizet’ “Carmenis” ja Bergi “Lulus”, Soome rahvusooperis peaosalist Pauli Korngoldi “Surnud linnas”, siis Mihkel Kütsoni käe all Schleswig-Holsteinis Busoni “Doktor Faustis” ning vähetähtis pole olnud ka pidev esinemine Erkki-Sven Tüüri ooperis “Wallenberg” rahvusooperis Estonia.Turi on silmapaistev oratooriumilaulja, ta on laulnud tenoripartiisid paljude vokaal-sümfooniliste suurvormide ettekannetel.

Veel artikleid samast teemast »