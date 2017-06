Uudised

Lasteaia aed sai vahva ilme

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 14. juuni 2017. Kersti Ränk (vasakul) ja Mari Kald mitte ei kujundanud Naerusuu lasteaia mudilastele kirevat aeda, vaid jätsid neile üllatusena ka kujundust selgitava väikese muinasjutu. FOTO: Tambet Allik Kuressaare ametikooli õmblemise eriala lõpetajad Kersti Ränk, Herle Peips ja Mari Kald kujundasid suhtlemise ja ettevõtluse kursuse raames Naerusuu lasteaia aiale tekstiilist ja kilest lõbusad tegelased.



Eile said mudilased lõunauinakust ärgates vahva üllatuse osaliseks, sest vahepeal olid kaks ametikooli noorukit oma ainetunni raames kolme peale tehtud grupitöö üles seadnud.



Kuigi Herle Peips ei saanud avamisele tulla, tunnistas ta, et poleks osanud varem mõeldagi, et aeda saab niimoodi kaunistada.



Kersti Ränk lisas, et kuna nad pidid ise mõtlema, mida ja kuhu täpselt teha, oli lasteaed kohe rõõmuga vastu tulnud ja soovinud võimalikult värvilist kujundust. Siiski tunnistas ta, et kahjuks oli avamise aeg pisut kehv, sest lastel oli lõunauinaku aeg ja neil endil tuli veel pärast kooli rutata.



Selle peale, et kas õmblejatel on aastase studeerimise jooksul tulnud ka muid taolisi projekte teha, vastasid nad, et on küll kaks moešõud korraldatud, aga midagi sellist mitte. “Õpetaja soov oli, et kasutaksime lõuendiks aeda,” sõnas Kersti, lisades, et õnneks osutus ülesanne kergemaks, kui nad algul arvasid.

Siiski oleksid neiud ise soovinud rohkem midagi õmblemisega seotut meisterdada, aga see poleks õuetingimustes vastu pidanud.



Lastele üllatus



Kolmas kaasautor Mari Kald tõdes, et kuna tegu on pilootprojektiga, sõltub ilmast, kui kauaks kaunistused üles jäävad. Kujunduses on rõõmsad kollased juustukilest valmistatud näod ehk naerusuud, kes püüavad kala.



Kalad on nööri otsas, et lapsed saaksid neid liigutada, ja pudeli sees on muinasjutt, mille järgi läksid kaks last kala püüdma. See aga ei õnnestu neil väga, sest kõigepealt õngitsesid nad välja kummiku. Sealt hüppas naeratades välja kaheksajalg, kes kärmelt vette vupsas.



Seejärel tõmbasid nad välja pudeli, millele oli kirjutatud saladus. “Kirja nad aga seetõttu ei jõudnudki lugeda, sest enne helises äratuskell ja tuli välja, et tegu oli hoopis unenäoga,” kirjeldas Mari.



Ta lisas, et muinasjutt on aia peale meisterdatud pudelis lastele lugemiseks ning et kalakesed valmisid lapitöö tunnis.



Naerusuu lasteaia üks pidajatest, majandusjuhataja Johannes Kaju tuli aga avamisel ütlema, et tema lootis, et neid rõõmsaid kujunduselemente tuleks kogu aia ulatuses. “Siis ei sõida hullud sõidukijuhid aeda sisse. Muidu liiklusmärki ei nähta, aga kui seda pilti ka ei näe, peab ikka täiesti soe olema,” sõnas ta muiates.



Naerusuu lasteaia üks pidajatest, majandusjuhataja Johannes Kaju tuli aga avamisel ütlema, et tema lootis, et neid rõõmsaid kujunduselemente tuleks kogu aia ulatuses. "Siis ei sõida hullud sõidukijuhid aeda sisse. Muidu liiklusmärki ei nähta, aga kui seda pilti ka ei näe, peab ikka täiesti soe olema," sõnas ta muiates.

Tema sõnul on olukord nii hulluks läinud, et linnavalitsusele on mitu taotlust esitatud, et teele lamavad politseinikud pandaks. "Siit lasevad mootorratturid kummivilinal täiega läbi ja ei saa alati enne aeda pidama."

