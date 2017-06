Uudised

Algab aktustemaraton

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Autor: Laura Altmets Kolmapäev, 14. juuni 2017. Foto on illustratiivne. FOTO: Valmar Voolaid Homsest hakkavad koolid korraldama lõpuaktusi. Avalöögi annab Kallemäe kool ja temale järgneb Ruhnu põhikool, kust saab tänavu tuule tiibadesse kõigest kaks õpilast.



Lõpetamistega seoses on ilusalongidel ja õmblustöökodadel alati käed tööd täis. Teenuseid ostavad nii neiud kui noormehed, sest kõik soovivad tähtsa päeva puhul head välja näha.



Noormehed tellivad õmblustöid rohkem



Vaida Truu Õmblustoast öeldi, et lõpetamised ei ole ainus kiirem periood aastas, vaid seda on üleüldiselt suvine aeg ning alati ka aastaaegade vahetumised. Viimane hetk oma sooviavaldus edastada on Vaida Truu sõnul mais, sest üks kuu peaks jääma valmistamise ajaks.



Kihelkonna maanteel asuvas õmblustoas naise sõnul noormeestele ülikondi ei õmmelda, küll aga tehakse rohkelt parandustöid. “Praeguse seisuga ongi meil noormehi isegi rohkem, sest ilmselt ei ole kaubanduses neile sobivaid pikkusi liikumas. Neiud eelistavad võimalusel osta pigem valmis kleite, aga neid on ka vaja parandada,” sõnab Truu.



Eelnevate aastatega võrreldes on noored hakanud Vaida õmblustuppa sooviavaldusi viima vähem, sest väga mugavaks peetakse internetist tellimist. “Ma pean tihtipeale siin tegelema hoopis vanematega, nemad tahavad ka head välja näha,” muheleb naine. “Mõni laseb teha uue kleidi, aga rohkem teen ikka parandusi.”



Ilusalongide ajad täituvad varakevadel



Kaja Õispuu ilusalongist Mimoos rääkis, et esimesed broneeringud tehti juba detsembrikuus.



“Soengusse ja meiki minnakse lõpetamise kuupäevadel, aga enne lastakse värvida juukseid ning käiakse maniküüris ja pediküüris. Pannakse ju lahtised kingad jalga ja on ilus, kui varvas värvitud.”



Nõudlus on Õispuu sõnul pigem kasvanud. “Noormehed peaksid ikkagi juuksuris käima paar päeva enne ning siis pidupäeval koduste vahenditega korrastama,” teatas ta.



Jõulupidude aeg olevat samuti kiire, seda nii detsembris kui jaanuaris. “On lõpetajaid, kes jätavad otsimise hilja peale, aga tuleb ette ka viimase hetke tühistamisi. Üldiselt saavad ajad täis ikkagi varakevadel, ütles Õispuu.”



Levinumateks soenguteks on põhikooli lõpetajate seas uhked lokid ja suuremad soengud, samas kui abiturientide maitse on tagasihoidlikum ning tihtipeale piirdutakse punutistega.





Maakonna koolide lõpuaktuste ajad:

Kallemäe kool 15. juunil kell 12.40

Ruhnu põhikool 15. juunil kell 14 rahvamajas

Tornimäe põhikool 15. juunil kell 15 rahvamajas

Lümanda põhikool 15. juunil kell 15

Kahtla lasteaed-põhikool 15. juunil kell 17

Kärla põhikool 16. juunil kell 15

Muhu põhikool 16. juunil kell 16

Salme põhikool 16. juunil kell 16 Salme rahvamajas

Mustjala lasteaed-põhikool 16. juunil kell 17

Orissaare gümnaasiumi 9. klassid 16. juunil kell 16 kultuurimajas, 12. klassid 17. juunil kell 16 kultuurimajas

Aste põhikool 17. juunil kell 14 Aste klubis

Kuressaare Vanalinna kool 17. juunil kell 15

KG 9. klassid 17. juunil kell 13 Kuressaare kultuurikeskuses, 12. klassid 20. juunil kell 14 Kuressaare spordikeskuses

Valjala põhikool 18. juunil kell 14

SÜG-i põhikool 20. juunil kell 14, gümnaasium 21. juunil kell 14

Kuressaare täiskasvanute gümnaasium 20. juunil kell 16

Kuressaare ametikool 21. juunil kell 14 Kuressaare spordikeskuses

Leisi keskkool 21. juunil 9. klassid kell 12, 12. klassid kell 15

