Uudised

Igor Mang tuleb teadmisi jagama

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Laura Altmets Kolmapäev, 14. juuni 2017. Igor Mang. FOTO: Rauno Volmar / Delfi Kuressaare merepäevad toimuvad 10.–12. augustini ning sel aastal on esinejate nimekirjas ka kuulus astroloog Igor Mang. Mõttekoja raames toimuvad tasuta loengud teemal “Neli aastaaega inimeses”, lisaks küsimused ja vastused.



“Inimese elus, nagu ka looduses, on neli aastaaega. On kevade periood – viljastumisest kuni sünnini emaihust. Suve periood – lapsepõli papa-mamma kodus. Sügise periood – kolmas sünd, mis on ühiskonda. Talv – sündimine vaimse õpetuse sisse,” seisab Mõttekoja kirjelduses.



“Nagu arst annab diagnoosi haigetele, annan mina diagnoosi Eesti ühiskonna olukorrale, aga ka laiemale maailmale,” sõnas Mang Meie Maale.



Tähetark selgitas, et Saaremaa on talle südamelähedane esiti juba siin elavate sugulaste pärast. Astroloog on enda sõnul väga rahulolev selle üle, et saab üle pika aja jälle jala saarele tõsta. Viimasest korrast olevatki juba liiga kaua möödas. Mehe sõnul sattus ta siia rohkem 80-ndatel, kui pidas loenguid kohalikele arstidele.



Küsimuse peale, kas koer Sulfa tuleb samuti kaasa, vastas Mang, et loomulikult. “Koer on pereliige. Inimesed on kümneid tuhandeid aastaid nendega koos kasvanud, see on võimalus olla loodusega rohkem kontaktis,” selgitas astroloog.

Mangi loengud toimuvad 11. augustil kell 17–18 ja 12. augustil kell 17.30–18.30 Mõttekojas.



Igor Mang on sündinud 15. juunil 1949 Vigalas. 1969. aastal lõpetas ta Tallinna õhtukeskkooli ning suundus seejärel Tallinna polütehnilisse instituuti. Aastal 1977 lõpetas ta Olustvere sovhoostehnikumi mesinduse erialal ning õppis EELK usuteaduse instituudis aastatel 1987–1990. “Inimese elus, nagu ka looduses, on neli aastaaega. On kevade periood – viljastumisest kuni sünnini emaihust. Suve periood – lapsepõli papa-mamma kodus. Sügise periood – kolmas sünd, mis on ühiskonda. Talv – sündimine vaimse õpetuse sisse,” seisab Mõttekoja kirjelduses.“Nagu arst annab diagnoosi haigetele, annan mina diagnoosi Eesti ühiskonna olukorrale, aga ka laiemale maailmale,” sõnas Mang Meie Maale.Tähetark selgitas, et Saaremaa on talle südamelähedane esiti juba siin elavate sugulaste pärast. Astroloog on enda sõnul väga rahulolev selle üle, et saab üle pika aja jälle jala saarele tõsta. Viimasest korrast olevatki juba liiga kaua möödas. Mehe sõnul sattus ta siia rohkem 80-ndatel, kui pidas loenguid kohalikele arstidele.Küsimuse peale, kas koer Sulfa tuleb samuti kaasa, vastas Mang, et loomulikult. “Koer on pereliige. Inimesed on kümneid tuhandeid aastaid nendega koos kasvanud, see on võimalus olla loodusega rohkem kontaktis,” selgitas astroloog.Mangi loengud toimuvad 11. augustil kell 17–18 ja 12. augustil kell 17.30–18.30 Mõttekojas.Igor Mang on sündinud 15. juunil 1949 Vigalas. 1969. aastal lõpetas ta Tallinna õhtukeskkooli ning suundus seejärel Tallinna polütehnilisse instituuti. Aastal 1977 lõpetas ta Olustvere sovhoostehnikumi mesinduse erialal ning õppis EELK usuteaduse instituudis aastatel 1987–1990.

Veel artikleid samast teemast »